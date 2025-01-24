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Конопляный бум. В Украине за два года запускается четвертый завод по переработке технической конопли. Сколько можно заработать на рынке, который в 2025 году вырастет до $20 млн

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

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Ma`Rijany Hemp Company інвестувала близько $25 млн у запуск конопляного заводу на Житомирщині. /Getty Images

Ma`Rijany Hemp Company инвестировала около $25 млн в запуск конопляного завода в Житомирской области. Фото Getty Images

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Ma'Rijany Hemp Company инвестировала около $25 млн в запуск конопляного завода в Житомирской области. За предыдущие два года в Украине открыли уже три завода. Как декриминализация конопли толкает рынок вверх?

«Как такой отрасли конопли в Украине нет, у нас отсутствует полный цикл производства», – говорит основатель Hemp Factor Александр Михаленок, 45. Он – владелец четырех магазинов, где продают одежду, текстиль и продукты из конопли. Михаленок основал компанию в 2016-м. С тех пор, по его словам, прибыль выросла в 10 раз, но конкретные цифры он назвать отказался.

Одежда из конопли примерно в 2,5 раза дороже хлопчатобумажной, сырье для ее изготовления приходилось импортировать. За последние два года в Украине запустили три завода по переработке конопли. В 2025 году заработает еще один.

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