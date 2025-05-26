Велика Британія, Франція, Німеччина та США скасували обмеження на використання зброї, поставленої Україні, по цілях у глибині російської території. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR, пише CGTN Europe .

Деталі

За словами канцлера, українська армія тепер може не тільки захищатися, а й завдавати ударів по військових обʼєктах Росії в тилу. «Більше не існує жодних обмежень щодо далекобійності озброєнь, переданих Україні – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. І з боку американців також немає», – сказав Мерц.

Він наголосив на важливості передачі Україні далекобійної зброї. За очікуваннями, Німеччина може поставити від 100 до 150 крилатих ракет Taurus, які є аналогами британсько-французьких систем Storm Shadow/Scalp-Eg, зазначило видання.

Контекст

Раніше Фрідріх Мерц запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку німецького уряду в питанні постачання крилатих ракет Taurus. За його словами, останнім часом через зміну уряду Німеччина діяла стримано в рамках формату Є3 (Велика Британія, Франція, Німеччина). Новий канцлер планує активно долучатися до цього формату.

Зокрема, він має намір незабаром зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, тоді як першим візитом у статусі канцлера стала поїздка до президента Франції Еммануеля Макрона. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.