Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійну зброю для України – Мерц

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Велика Британія, Франція, Німеччина та США скасували обмеження на використання зброї, поставленої Україні, по цілях у глибині російської території. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR, пише CGTN Europe.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі 

  • За словами канцлера, українська армія тепер може не тільки захищатися, а й завдавати ударів по військових обʼєктах Росії в тилу. «Більше не існує жодних обмежень щодо далекобійності озброєнь, переданих Україні – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. І з боку американців також немає», – сказав Мерц.
  • Він наголосив на важливості передачі Україні далекобійної зброї. За очікуваннями, Німеччина може поставити від 100 до 150 крилатих ракет Taurus, які є аналогами британсько-французьких систем Storm Shadow/Scalp-Eg, зазначило видання.

Контекст 

Раніше Фрідріх Мерц запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку німецького уряду в питанні постачання крилатих ракет Taurus. За його словами, останнім часом через зміну уряду Німеччина діяла стримано в рамках формату Є3 (Велика Британія, Франція, Німеччина). Новий канцлер планує активно долучатися до цього формату. 

Зокрема, він має намір незабаром зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, тоді як першим візитом у статусі канцлера стала поїздка до президента Франції Еммануеля Макрона. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні