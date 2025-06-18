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Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства в военный конфликт

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи /Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи Фото Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем телевизионном обращении 18 июня предупредил, что военные действия США против Ирана приведут к «непоправимому ущербу». Это заявление прозвучало на фоне призывов президента США Дональда Трампа к «безусловной капитуляции» Тегерана, пишет FT.

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Подробности

  • «Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США неизбежно нанесет непоправимый ущерб». Он подчеркнул, что Иран не сдастся ни в «навязанной войне», ни в «навязанном мире».
  • Угрозы не влияют на иранский народ, заявил Хаменеи. «Те, кто знает Иран, его людей и историю, никогда не будут использовать язык угроз, ведь они никогда не сдадутся», – сказал лидер Ирана.

Контекст

17 июня Трамп назвал Хаменеи «легкой мишенью» и призвал Иран к «безусловной капитуляции».

Иран подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по американским базам, если США отважатся на военное вмешательство, сообщила накануне The New York Times со ссылкой на данные разведки.

США в следующие 24-48 часов решат, можно ли закончить войну Ирана и Израиля дипломатическим путем, или присоединятся к ударам Израиля, по данным источников ABC News.

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