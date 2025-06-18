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Верховний лідер Ірану пригрозив «непоправною шкодою», якщо США втрутяться у війну

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї /Getty Images

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї Фото Getty Images

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму телевізійному зверненні 18 червня попередив, що воєнні дії США проти Ірану призведуть до «непоправної шкоди». Ця заява пролунала на тлі закликів президента США Дональда Трампа до «безумовної капітуляції» Тегерана, пише FT.

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Деталі

  • «Американці мають знати, що будь-яке військове втручання США неминуче завдасть непоправної шкоди», — заявив аятола. Він наголосив, що Іран не здасться ні в «нав’язаній війні», ні в «нав’язаному мирі».
  • Погрози не діють на іранський народ, заявив Хаменеї. «Ті, хто знає Іран, його людей та історію, ніколи не використовуватимуть мову погроз, адже вони ніколи не здадуться», – сказав лідер Ірану.

Контекст

17 червня Трамп назвав Хаменеї «легкою мішенню» і закликав Іран до «безумовної капітуляції».

Іран підготував ракети та інше озброєння, щоб завдати ударів по американських базах, якщо США зважаться на військове втручання, повідомила напередодні The New York Times із посиланням на дані розвідки. 

США в наступні 24-48 годин вирішать, чи можна закінчити війну Ірану та Ізраїлю дипломатичним шляхом, або приєднаються до ударів Ізраїлю, за даними джерел ABC News.

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