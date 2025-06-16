Конфликт между Израилем и Ираном угрожает поставкам нефти с Ближнего Востока, предупреждают аналитики канадского RBC Capital Markets. Атаки на газовые объекты и возможные удары по нефтяному хабу Ирана на острове Харг могут сократить 90% иранского экспорта, пишет Bloomberg .

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Продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу нефтяные поставки с Ближнего Востока. Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что атаки на энергетическую инфраструктуру, включая газовые объекты, уже на второй день боевых действий свидетельствуют о серьезных рисках.

Среди возможных сценариев – израильский удар по ключевому нефтяному хабу Ирана на острове Харг, который обеспечивает 90% экспорта иранской нефти, или атаки иранских прокси на объекты в Ираке.

«Белый дом, вероятно, пытался убедить премьер-министра Нетаньяху избежать удара по Харгу, но чем дольше продолжается конфликт, тем выше шансы, что Израиль попытается ограничить Ирану средства для восстановления ядерной программы», – говорится в аналитической записке инвестбанка.

Если смена режима в Иране станет главной целью Израиля, иранское руководство вряд ли сохранит стабильность поставок нефти, считают в RBC.

Контекст

Рынок нефти испытал потрясение из-за израильских атак, направленных на срыв ядерной программы Тегерана и уничтожение его военного и научного руководства, начавшихся на прошлой неделе.

Нефть марки Brent в пятницу, 13 июня, выросла более чем за три года. Инвестбанки активно анализируют сценарии, включая возможные перебои в поставках через Ормузский пролив, через который проходит до 20% мировой нефти.

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