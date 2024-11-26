Коломойский окончательно проиграл суд об обжаловании национализации ПриватБанка

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD. Об этом пресс-служба банка сообщила 26 ноября.

Подробности

Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.

Игорь Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и кипрская Triantal, связанная с принадлежащими экс-владельцам (16,8176%), пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

«Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим собственникам», – отметила член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Контекст

10 сентября 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании так называемого «антиколомойского закона».

На сегодняшний день в Верховном суде на рассмотрении остается последний иск от бывших собственников ПриватБанка.