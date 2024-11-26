Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Коломойский окончательно проиграл суд об обжаловании национализации ПриватБанка

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Игорь Коломойский /Getty Images

Игорь Коломойский Фото Getty Images

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD. Об этом пресс-служба банка сообщила 26 ноября.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.
  • Игорь Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и кипрская Triantal, связанная с принадлежащими экс-владельцам (16,8176%), пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.
  • «Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим собственникам», – отметила член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Контекст

10 сентября 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании так называемого «антиколомойского закона».

На сегодняшний день в Верховном суде на рассмотрении остается последний иск от бывших собственников ПриватБанка.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине