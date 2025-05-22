Наступні переговори між Україною та Росією відбудуться у Ватикані у середині червня – WSJ

Нові переговори України та Росії можуть відбутися у середині червня на території Ватикану, президент США Дональд Трамп планує направити на них держсекретаря Марко Рубіо та спеціального посланця Кіта Келлога. Про це пише The Wall Street Journal . Водночас у розмові із європейськими лідерами президент США заявив, що президент Росії Володимир Путін не готовий завершити війну в Україні, бо вважає, що перемагає.

Ключові факти

Трамп дав зрозуміти в телефонній розмові з європейськими лідерами в 18 травня, в якій брали участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, що він відправить держсекретаря Марко Рубіо і спеціального посланника Кіта Келлога на переговори, які, як очікується, пройдуть у Ватикані у середині червня, зазначає видання.

Тоді ж він натякав, що США можуть приєднатися до Європи в посиленні санкцій проти РФ. Сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив 21 травня, що він вже має 81 співавтора законопроєкту, який значно посилить енергетичні та інші санкції проти Москви. Тон розмови був загалом позитивним, кажуть джерела, знайомі із дзвінком, у деяких виникло враження, що Трамп може підтримати нові санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, але ці надії зникли наступного дня.

За словами трьох джерел, знайомих із розмовою Трампа із європейськими лідерами, 19 травня президент США повідомив їм, що президент Росії Володимир Путін не готовий покласти край війні в Україні, оскільки вважає, що перемагає. Це також суперечило тому, що Трамп часто говорив публічно про, те що він вірить, що Путін щиро хоче миру.

Деякі з європейців, які брали участь у телефонній розмові 19 травня, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, заявивши, що йому не подобається термін «безумовний». Він сказав, що ніколи не використовував його, хоч і написав його, коли закликав до 30-денного припинення вогню у пості в Truth Social 8 травня. Зрештою європейці погодилися відмовитися від своєї вимоги використати цей прикметник.

Контекст

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, вони домовились про обмін полоненими 1000 на 1000. Того ж дня Трамп оголосив, що планує якомога швидше зустрітися з Путіним, а також розглядає можливість телефонної розмови з ним для обговорення припинення війни Росії проти України.

19 травня Трамп і Путін провели телефонні переговори. Очільник Кремля за підсумками перемовин заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню. Трамп анонсував «переговори про призупинення вогню та завершення війни» між Києвом та Москвою.

Президент Володимир Зеленський після телефонних переговорів президентів США та РФ сказав, що розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд США, України, Росії та європейських держав для розроблення подальших кроків завершення війни. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.

Трамп після телефонної розмови з Путіним повідомив, що не посилює санкції щодо Росії, щоб не перешкоджати врегулюванню війни в Україні, оскільки є «шанс» на прогрес. Водночас він допустив вихід США із мирних переговорів.

ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти Росії 20 травня, заявивши, що вони все ще сподіваються, що Вашингтон приєднається до них. Але європейці відкрито обговорюють способи, якими вони можуть чинити тиск на Москву, якщо Вашингтон більше не готовий брати участь.