Виктор Пинчук попал в рейтинг 100 самых влиятельных людей современного искусства от ArtReview

В список ArtReview из 100 самых влиятельных людей в мире современного искусства (Power 100) вошел украинский бизнесмен Виктор Пинчук, свидетельствуют результаты рейтинга, обнародованные 4 декабря. Издание отмечает, что основанная Фондом искусств Пинчука премия Future Generation Art Prize в размере $100 000 является одной из самых прибыльных наград в мире.

Ключевые факты

Нынешний рейтинг из 100 самых влиятельных людей в мире современного искусства возглавила Шейха Хур Аль-Касими , которая является директором биеннале в Шардже с 2003 года. Она основала Фонд искусств Шарджы в 2009 году.

, которая является директором биеннале в Шардже с 2003 года. Она основала Фонд искусств Шарджы в 2009 году. В первой десятке рейтинга Power 100 доминируют художники. В частности, новаторская работа Риркрита Тирании , выводящая искусство за пределы объекта с помощью его совместных обедов и игровых сессий, была отмечена вторым местом.

рейтинга Power 100 доминируют художники. В частности, новаторская работа , выводящая искусство за пределы объекта с помощью его совместных обедов и игровых сессий, была отмечена вторым местом. На третьем месте оказалась мыслитель и культурный историк Саидия Гартман , которая является влиятельной фигурой в сфере интерсекционных, архивных и обширных исследований.

, которая является влиятельной фигурой в сфере интерсекционных, архивных и обширных исследований. Виктор Пинчук стал единственным украинцем в списке ArtReview, он занял 95-е место.Пинчук ранее уже попадал в этот рейтинг, самую высокую строчку он занял в 2012 году – 32-е место.

стал единственным украинцем в списке ArtReview, он занял 95-е место.Пинчук ранее уже попадал в этот рейтинг, самую высокую строчку он занял в 2012 году – 32-е место. Бизнесмен основал PinchukArtCentre и премию Future Generation Art Prize. Издание напоминает, что Пинчук финансировал масштабную выставку во время Венецианской биеннале под названием From Ukraine: Dare to Dream, в которой художники рассуждали о «борьбе за продолжающуюся власть», тогда как «штормы и изменение климата опустошают земли во всем мире», а «политические крайности набирают силу». Издание отмечает, что «для Пинчука искусство, безусловно, имеет геополитическую ценность».

Контекст

В начале апреля Forbes обновил мировой рейтинг миллиардеров. Сейчас в мире их больше, чем когда-либо – 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021-м.

В рейтинг попали пять украинцев: Ринат Ахметов с состоянием в $4 млрд, Виктор Пинчук – $2 млрд, Вадим Новинский – $1,2 млрд, Константин Жеваго – $1,2 млрд и Геннадий Боголюбов – $1 млрд.