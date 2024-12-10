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Віктор Пінчук потрапив до рейтингу 100 найвпливовіших людей сучасного мистецтва від ArtReview

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

До списку ArtReview із 100 найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва (Power 100) увійшов український бізнесмен Віктор Пінчук, про це свідчать результати рейтингу, оприлюднені 4 грудня. Видання зазначає, що заснована Фондом мистецтв Пінчука премія Future Generation Art Prize у розмірі $100 000 є однією з найприбутковіших нагород у світі.

Ключові факти

  • Цьогорічний рейтинг із 100 найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва очолила Шейха Хур Аль-Касімі, яка є директоркою бієнале в Шарджі з 2003 року. Вона заснувала Фонд мистецтв Шарджі в 2009 році.
  • У першій десятці рейтингу Power 100 домінують художники. Зокрема, новаторська робота Ріркрита Тіранії, що виводить мистецтво за межі обʼєкта за допомогою його спільних обідів та ігрових сесій, була відзначена другим місцем. 
  • На третьому місці опинилася мислителька та культурна історикиня Саїдія Гартман, яка є впливовою постаттю у сфері інтерсекційних, архівних і великих досліджень.
  • Віктор Пінчук став єдиним українцем у списку ArtReview, він посів 95-те місце. Пінчук раніше вже потрапляв до цього рейтингу, найвищу сходинку він зайняв у 2012 році – 32-ге місце.
  • Бізнесмен заснував PinchukArtCentre та премію Future Generation Art Prize. Видання нагадує, що Пінчук фінансував масштабну виставку під час Венеціанської бієнале під назвою From Ukraine: Dare to Dream, в якій художники міркували про «боротьбу за владу, що триває», тоді як «шторми і зміна клімату спустошують землі в усьому світі», а «політичні крайнощі набирають силу». Видання наголошує, що «для Пінчука мистецтво, безперечно, має геополітичну цінність».

Контекст

На початку квітня Forbes оновив світовий рейтинг мільярдерів. Зараз у світі їх більше, ніж будь-коли – 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше за рекорд, встановлений у 2021-му.

До рейтингу потрапили пʼять українців: Рінат Ахметов зі статками у $4 млрд, Віктор Пінчук – $2 млрд, Вадим Новинський – $1,2 млрд, Костянтин Жеваго – $1,2 млрд та Геннадій Боголюбов – $1 млрд.

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