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Выплаты при рождении, адресные доплаты и «єЯсла». Как государство переформатирует поддержку семей с детьми

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Кабинет Министров 14 июля одобрил законопроект Минсоцполитики, предлагающий комплексный подход к поддержке семей с детьми. Документ предусматривает, в частности, создание условий для более комфортного ухода за ребенком; повышение размера выплат по рождению и уходу за детьми; дополнительную поддержку семей, имеющих детей с инвалидностью. Теперь документ должны зарегистрировать в Верховной Раде и вынести на голосование.

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Ключевые факты

  • Повышение единоразовой выплаты после рождения ребенка: с 10 300 грн до 50 000 грн.
  • Увеличение выплат для женщин без трудового стажа: с менее 1000 грн до 7000 грн в месяц.
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года: размер выплаты будет определять Кабинет Министров.
  • Программа «єЯсла»: после одного года ребенка родители выбирают – вернуться на работу (государство будет платить 8000 грн ежемесячно) или остаться дома (сохранение выплаты единого социального взноса до трех лет ребенка).
  • Программа «Пакунок малюка»: сохраняется, выбор между набором вещей или денежной компенсацией (свыше 7500 грн).

Что говорят в Минсоцполитики

Отдельный фокус в законопроекте – поддержка женщин, родивших ребенка, еще не имея профессионального стажа (чаще всего студентки, которые только заканчивают ВУЗы), и дополнительные методы поддержки для семей с инвалидностью, рассказала Дарья Марчак, первая заместитель министра соцполитики.

Второй фокус – защита семей от финансовых рисков: адресные доплаты в периоды резкого роста расходов и новые механизмы, чтобы ни одна семья не оказалась за чертой бедности.

Марчак напомнила, что 1 июля в Украине стартовал пилот базовой соцпомощи. «Этот инструмент позволяет отвязать помощь по бедности от прожиточного минимума и благодаря этому – установить его на уровне, существенно выше его», – отметила замминистра.

По ее словам, базовая помощь должна рассчитываться без привлечения человека, автоматически, на основании информации, доступной в государственных реестрах.

Как это будет работать? Если месячный доход человека в одной семье не будет превышать размер базовой величины в 4500 грн (с определенными корректировками в зависимости от структуры семьи), государство будет доплачивать семье из бюджета необходимую сумму.

Для сравнения: нынешняя помощь малоимущим семьям, которую должна заменить базовая помощь, привязана к определенному законом прожиточному минимуму, который для взрослого составляет чуть более 3000 грн.

С 1 июля к программе имеют право присоединиться малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, а также опекуны детей, родители которых не платят алименты.

В рамках программы семья, имеющая право на базовую социальную помощь, будет выбирать: получать новый вид помощи или продолжить получать те виды пособий, которые есть сейчас.

«Если пилот окажется успешным, в будущем базовая величина будет увеличена, а право на базовую помощь сможет получить любая семья, имеющая финансовые трудности», – отметила Марчак.

Контекст

В Украине существует около 40 различных видов социальных выплат из государственного бюджета. Общий объем средств, ежегодно направляемых на эти выплаты, – более 173 млрд грн.

По принципу Парето, 20% всех пособий (субсидии на ЖКУ, выплаты для ВПЛ и некоторые другие) «весят» 80% всех средств, тогда как остальные выплаты – мелкие, фрагментированные, дорогие в администрировании и не решают системно социальные проблемы, считают авторы законопроекта.

 

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