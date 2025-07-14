Кабінет Міністрів 14 липня схвалив законопроєкт Мінсоцполітики, що пропонує комплексний підхід до підтримки родин із дітьми. Документ передбачає, зокрема, створення умов для більш комфортного догляду за дитиною; підвищення розміру виплат по народженню і догляду за дітьми; додаткову підтримку родин, які мають дітей з інвалідністю. Тепер документ мають зареєструвати у Верховній Раді та винести на голосування.

Ключові факти

Підвищення одноразової виплати після народження дитини: з 10 300 грн до 50 000 грн.

Збільшення виплат для жінок без трудового стажу: з менше 1000 грн до 7000 грн на місяць.

Щомісячна допомога на догляд за дитиною до одного року: розмір виплати визначатиме Кабінет Міністрів.

Програма «єЯсла»: після одного року дитини батьки обирають – повернутися на роботу (держава платитиме 8000 грн щомісяця) або залишитися вдома (збереження сплати єдиного соціального внеску до трьох років дитини).

Програма «Пакунок малюка»: зберігається, вибір між набором речей або грошовою компенсацією (понад 7500 грн).

Що кажуть у Мінсоцполітики

Окремий фокус у законопроєкті – підтримка жінок, які народили дитину, ще не маючи професійного стажу (найчастіше це студентки, які тільки закінчують ВНЗ), і додаткові методи підтримки для родин з інвалідністю, розповіла Дарія Марчак, перша заступниця міністра соцполітики.

Другий фокус – захист родин від фінансових ризиків: адресні доплати у періоди різкого зростання витрат і нові механізми, щоб жодна сім’я не опинилася за межею бідності.

Марчак нагадала, що 1 липня в Україні стартував пілот базової соцдопомоги. «Цей інструмент дозволяє відвʼязати допомогу по бідності від прожиткового мінімуму і завдяки цьому – встановити його на рівні, суттєво вищому від нього», – зазначила заступниця міністра.

За її словами, базова допомога має розраховуватися без залучення людини, автоматично, на підставі інформації, доступної в державних реєстрах.

Як це працюватиме? Якщо місячний дохід людини в одній родині не перевищуватиме розмір базової величини в 4500 грн (з певними корегуваннями, залежно від структури родини), держава доплачуватиме родині з бюджету необхідну суму.

Для порівняння: нинішня допомога малозабезпеченим родинам, яку має замінити базова допомога, привʼязана до визначеного законом прожиткового мінімуму, який для дорослої особи становить трохи більше 3000 грн.

З 1 липня до програми мають право приєднатися малозабезпечені сімʼї, одинокі матері, багатодітні сімʼї, а також опікуни дітей, батьки яких не сплачують аліменти.

У межах програми родина, яка має право на базову соціальну допомогу, обиратиме: отримувати новий вид допомоги або продовжити отримувати ті види допомог, які має зараз.

«Якщо пілот виявиться успішним, у майбутньому базову величину буде збільшено, а право на базову допомогу зможе отримати будь-яка родина, яка має фінансові труднощі», – зазначила Марчак.

Контекст

В Україні є близько 40 різних видів соціальних виплат із державного бюджету. Загальний обсяг коштів, які щороку спрямовуються на ці виплати, – понад 173 млрд грн.

За принципом Парето, 20% усіх допомог (субсидії на ЖКП, виплати для ВПО та деякі інші) «важать» 80% усіх коштів, тоді як решта виплат – дрібні, фрагментовані, дорогі в адмініструванні й не розв’язують системно соціальних проблем, вважають автори законопроєкту.