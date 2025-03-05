Выплаты в обработке. Минэкономики объяснило задержку начислений Нацкешбэка

Выплаты в рамках программы «Национальный кешбэк» за декабрь находятся в обработке из-за более долгих операционных процессов, говорится в релизе Минэкономики. Средства по программе пользователям должны были поступить в 20-х числах февраля.
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Ключевые факты
- За декабрь – январь 3,4 млн украинцев было начислено 714 млн грн кешбэка. «Все выплаты состоятся вскоре в полном объеме», – говорится в релизе пресс-службы министерства.
- Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы требуют большего времени, чем ожидалось, отмечают в пресс-службе министерства.
- В ведомстве не уточнили, с чем конкретно связана техническая задержка.
Контекст
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-брифинга 4 марта отметил, что правительство планирует продлить действие программы «Национальный кешбэк» на последующие годы, без уточнения конкретного срока.
Ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко предупреждала, что выплаты за декабрь и январь по госпрограмме будут осуществлены в конце февраля 2025 года.
Госпрограмма была официально запущена 2 сентября 2024 года с целью стимулирования потребительского спроса на отечественную продукцию. По ее условиям, за каждую единицу приобретенного товара украинского производства покупатель получает 10% кешбэка.
Пресс-служба минэкономики в конце декабря сообщала, что со старта программы в сентябре прошлого года к ней присоединились 7,9 млн граждан и 1665 производителей. Всего открыто 8,6 млн карт «Национального кешбэка», из которых активированы – 4,2 млн.
Результат программы за прошлый год – 0,001% ВВП. В феврале прошлого года глава финансового комитета Даниил Гетманцев оценил такой рост на уровне «статистической погрешности».
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