Шмигаль: Україна продовжує отримувати військову допомогу від США

Військова підтримка від США триває, і Україна сподівається на її продовження. Про це сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 4 березня, коментуючи інформацію про можливе призупинення постачань американської зброї, пише «Інтерфакс-Україна» .

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Шмигаль подякував США за значну військову допомогу, яка врятувала десятки тисяч життів і сприяла стійкості країни перед російською агресією.

«Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується», – заявив Шмигаль.

Коментуючи можливі дискусії про припинення військової допомоги США, Шмигаль наголосив, що Україна «спокійно та послідовно» працюватиме з Вашингтоном через усі доступні дипломатичні канали.

За його словами, Київ продовжить співпрацю з Конгресом та адміністрацією президента Дональда Трампа, щоб разом зі США добиватися справедливого і стабільного миру.

«Україна рішуче налаштована на подальшу співпрацю зі Сполученими Штатами, і я переконаний, що ця підтримка, яку США надають нам уже три роки, триватиме й надалі», – підсумував Шмигаль.

Контекст

Президент США Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомив Bloomberg із посиланням на високопосадовця Міноборони США.

Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

За словами європейських лідерів, Трамп таким чином намагається тиснути на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин.

На це вже відреагував Кремль. Речник Путіна заявив, що рішення Трампа «стане найкращим внеском у встановлення миру».