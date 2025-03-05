Виплати в обробці. Мінекономіки пояснили затримку нарахувань Нацкешбеку

Виплати у межах програми «Національний кешбек» за грудень перебувають в обробці через довші операційні процеси, йдеться у релізі Мінекономіки. Кошти за програмою користувачам мали надійти у 20-х числах лютого.

Ключові факти

За грудень-січень 3,4 млн українців було нараховано 714 млн грн кешбеку. «Усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі», – йдеться у релізі пресслужби міністерства.

Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують більшого часу ніж очікувалось, зазначають у пресслужбі міністерства.

У відомстві не уточнили з чим конкретно повʼязана технічна затримка.

Контекст

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу 4 березня зазначив, що уряд планує продовжити дію програми «Національний кешбек» на подальші роки, без уточнення конкретного терміну.

Раніше перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко попереджала, що виплати за грудень та січень за держпрограмою будуть здійснені наприкінці лютого 2025.

Держпрограма була офіційно запущена 2 вересня 2024-го, з метою стимулювання споживчого попиту на вітчизняну продукцію. За її умовами за кожну одиницю придбаного товару українського виробництва покупець отримує 10% кешбеку.

Пресслужба мінекономіки наприкінці грудня повідомляла, що зі старту програми у вересні минулого року, до неї долучилися 7,9 млн громадян та 1665 виробників. Загалом відкрито 8,6 млн карток «Національного кешбеку», з яких активовані – 4,2 млн.

Результат програми за минулий рік – 0,001% від ВВП. У лютому минулого року голова фінансового комітету Данило Гетманцев оцінив таке зростання на рівні «статистичної похибки».