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Виплати в обробці. Мінекономіки пояснили затримку нарахувань Нацкешбеку

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Нацкешбек, виплата, затримка /колаж Анастасія Савеленко

Мінекономіки пояснили затримку нарахувань Нацкешбеку Фото колаж Анастасія Савеленко

Виплати у межах програми «Національний кешбек» за грудень перебувають в обробці через довші операційні процеси, йдеться у релізі Мінекономіки. Кошти за програмою користувачам мали надійти у 20-х числах лютого. 

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Ключові факти 

  • За грудень-січень 3,4 млн українців було нараховано 714 млн грн кешбеку. «Усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі», – йдеться у релізі пресслужби міністерства.
  • Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують більшого часу ніж очікувалось, зазначають у пресслужбі міністерства.
  • У відомстві не уточнили з чим конкретно повʼязана технічна затримка.

Контекст

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу 4 березня зазначив, що уряд планує продовжити дію програми «Національний кешбек» на подальші роки, без уточнення конкретного терміну. 

Раніше перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко попереджала, що виплати за грудень та січень за держпрограмою будуть здійснені наприкінці лютого 2025.

Держпрограма була офіційно запущена 2 вересня 2024-го, з метою стимулювання споживчого попиту на вітчизняну продукцію. За її умовами за кожну одиницю придбаного товару українського виробництва покупець отримує 10% кешбеку.  

Пресслужба мінекономіки наприкінці грудня повідомляла, що зі старту програми у вересні минулого року, до неї долучилися 7,9 млн громадян та 1665 виробників. Загалом відкрито 8,6 млн карток «Національного кешбеку», з яких активовані – 4,2 млн. 

Результат програми за минулий рік – 0,001% від ВВП. У лютому минулого року голова фінансового комітету Данило Гетманцев оцінив таке зростання на рівні «статистичної похибки». 

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