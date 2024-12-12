«Vodafone Україна» домовляється з «Нафтогазом» про використання ІоТ сім-карт у розумних лічильниках

Мобільний оператор «Vodafone Україна» веде перемовини з «Нафтогазом» щодо використання IoT sim-карт у розумних лічильниках для автоматизованої передачі даних про споживання газу. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла СЕО компанії Ольга Устинова.

Ключові факти

«Перемовини на фінальному етапі. Якщо ми запустимось, це буде дуже потужний кейс», – каже Ольга Устинова.

Потенційну суму контракту вона не розкривала. «Загалом від напрямку ІоТ та Big Data цього року ми отримали близько 1 млрд грн доходу», – зазначила очільниця «Vodafone Україна».

та Big Data цього року ми отримали близько 1 млрд грн доходу», – зазначила очільниця «Vodafone Україна». За словами Устинової, кількість ІоТ sim-карт Vodafone за останні чотири роки зросла втричі. Також у компанії є NB-IoT – стандарт мережі, який дає змогу всім лічильникам самостійно передавати інформацію. «Це дуже енергоощадна історія. Але цей стандарт мережі потребує зрозумілої місткості, що важко гарантувати під час блекаутів», – каже вона.

У глобального Vodafone напрямок ІоТ показує дуже непогану динаміку – кількість IoT-підключень Vodafone у світі перевищує 187 млн, додає Устинова.

Контекст

«Vodafone Україна» – другий за кількістю абонентів мобільний оператор України. За підсумками дев’яти місяців 2024-го виторг компанії перевищив 18 млрд грн. Чистий прибуток оператора за цей період – 2,9 млрд грн.

У 2023 році чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022-му.

За підсумками першого кварталу Група Нафтогаз отримала 10,9 млрд грн чистого прибутку проти збитку в 1,4 млрд за аналогічний період 2023-го.