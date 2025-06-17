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xAI Илона Маска готовится закрыть раунд финансирования на $9,3 млрд – FT

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компания xAI Илона Маска планирует привлечь $9,3 млрд через долги и продажи акций, несмотря на его недавний конфликт с президентом Дональдом Трампом, который осложнил поиск инвесторов. Об этом 17 июня пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Подробности

  • Инвесторы уже готовы вложить более $5 млрд в виде облигаций и кредитов, что позволяет банку Morgan Stanley завершить этот раунд финансирования. Кроме того, xAI хочет собрать еще $4,3 млрд, продав акции.
  • Спор Маска с Трампом в соцсетях заставил некоторых инвесторов сомневаться, ведь раньше Маск использовал свои связи с Трампом как преимущество. Некоторые отказались инвестировать, но крупный долговой пакет на $5 млрд с 12% прибыли все же заинтересовал инвесторов, пишет FT. Компания TPG Angelo Gordon вложит $1 млрд.
  • Эти средства помогут xAI строить дата-центры, ведь конкуренция в ИИ требует больших затрат на чипы для языковых моделей. В первом квартале xAI потеряла $341 млн, но ожидает заработать $13 млрд до 2029 года. Для сравнения, OpenAI прогнозирует $125 млрд дохода до 2029 года, но пока будет оставаться убыточной.

Контекст

xAI, созданная в 2023 году, соперничает с OpenAI, Anthropic и Google в разработке умных ИИ-инструментов. Ее чат-бот Grok позиционируется как честная альтернатива ChatGPT и Gemini от Google. В марте xAI объединилась с соцсетью X, оценив бизнес в $113 млрд. Недавно работникам разрешили продавать свои акции, что подтверждает эту цену.

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