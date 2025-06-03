Компания xAI – стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта – запланировала продажу акций при оценке компании в $113 млрд. Сотрудники смогут продать акции новым инвесторам на $300 млн, пишет FT со ссылкой на источники.

Подробности

Оценка компании соответствует той, о которой Илон Маск заявлял в марте 2025 года. Тогда миллиардер сообщил, что xAI приобрела соцсеть X в рамках сделки по обмену акциями: общая оценка IТ-стартапа составила $80 млрд, а самой соцсети – $33 млрд. Объединенная компания получила название xAI Holdings, пишет Bloomberg.

После этого вторичного размещения акций компания планирует еще больший раунд инвестиций, рассказал один из собеседников издания.

Контекст

В апреле 2025 года источники NYT сообщали, что xAI Holdings планирует привлечь около $20 млрд при оценке в $120 млрд.

Предварительная оценка компании в $80 млрд была сделана в марте после сделки, согласно которой платформа X была передана в собственность xAI. Тогда xAI оценили в $80 млрд, а X – в $33 млрд.

Сделка произошла после того, как Маск отошел от кураторства над DOGE – Департаментом эффективности правительства США. Он заявил, что должен быть максимально сосредоточенным на X/xAI и Tesla.