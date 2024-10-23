Зеленский поручил команде готовить внутренний план победы – BBC

Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план победы – внутренний. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источники в украинских властях. По замыслу президента документ будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

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Зеленский поручил органам власти разработать предложения для внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны. Эта инициатива не альтернатива плану победы украинского президента, отметило издание.

Речь идет о документе, который касается внутренних решений во многих сферах – ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других, сказали изданию несколько собеседников во власти.

Источники в команде Зеленского говорят, что президент уже дал поручение по разработке этого плана. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

«Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – объяснил собеседник.

Контекст

16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

17 октября во время саммита ЕС он представил этот документ западным партнерам. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его план и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Что предлагает партнерам Украина и могут ли эти предложения сработать на практике, читайте в материале Forbes Ukraine.