Зеленський: США кожні два–три тижні до кінця року надаватимуть Україні великі пакети допомоги

США в межах Плану перемоги кожні два–три тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги. Про таку домовленість із Джо Байденом повідомив 18 жовтня президент Володимир Зеленський в інтервʼю українським телеканалам із телемарафону.

Деталі

Зеленський розповів, що за результатами цієї розмови США оголосили новий пакет військової допомоги на $425 млн.

Домовленість передбачає, що Україна «раз на два–три тижні» отримуватиме пакет військової допомоги, зазначив президент.

За його словами, ці пакети будуть великі – від $500 млн до $750 млн.

План перемоги розрахований на те, щоб за жовтень–грудень максимально посилити Україну, додав Зеленський.

Контекст

26 вересня президет Байден анонсував збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та низку додаткових дій. Президент доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися, на підтримку безпеки, які були виділені Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Таким чином Байден санкціонував виділення $5,5 млрд у рамках президентських повноважень.

18 жовтня на пресконференції у Берліні Байден попередив, що Україну чекає «дуже важка зима», і закликав американських союзників продовжувати підтримувати Київ. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб підтримати президента Зеленського в досягненні цілей Плану перемоги.

План перемоги України президент України представив 17 жовтня під час саміту ЄС. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Зеленський вважає, що офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії.