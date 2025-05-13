Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом городе Турции 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре, после чего готов отправиться в Стамбул, если там будет Владимир Путин. Об этом Зеленский заявил 13 мая во время пресс-конференции для СМИ.

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По его словам, договоренность о встрече с Эрдоганом в Анкаре уже достигнута.

«Мы ждем возможности переговоров с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала по поводу места встречи и не утверждала, что Путин готов приехать только в Стамбул, а не в Анкару, я четко заявил: если Путин выберет Стамбул, я сообщил президенту Эрдогану, и турецкая сторона готова. В таком случае мы с Эрдоганом отправимся в Стамбул», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы эта встреча состоялась, если Путин «готов не только к заявлениям в медиа, но и к реальному диалогу».

«На уровне лидеров мы сделаем все возможное, чтобы договориться о прекращении огня. Именно с Путиным я должен вести переговоры об этом, ведь решение зависит от него», – добавил президент.

Зеленский также отметил, что пригласил президента США Дональда Трампа присоединиться к встрече, но ответа от него пока не получил.

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Контекст

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, проигнорировав предложение «коалиции решительных» о прекращении огня с 12 мая.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею переговоров в Турции, но выразил сомнения в их успехе, отметив, что Путин, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет в Турции и «лично ожидает встречи с Путиным». Он отметил, что надеется на отсутствие отговорок со стороны Путина в этот раз. «Мы готовы к диалогу, чтобы положить конец войне. Четверг, Турция», – заявил Зеленский.

12 мая Трамп отметил, что рассматривает возможность поездки в Турцию для участия в потенциальной встрече Зеленского и Путина. «Я думаю о том, чтобы полететь, – сказал он в Белом доме в понедельник. – В четверг у меня много встреч, но я рассматриваю такую ​​возможность».

13 мая спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уточнил, что основными темами переговоров между Россией и Украиной станут вопросы территорий, доступ Украины к Днепру и Черному морю, а также эксплуатация Запорожской АЭС. Уиткофф добавил, что Трамп настаивает на прямых переговорах между сторонами, в противном случае США могут отказаться от участия в мирном процессе.