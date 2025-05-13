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На украинско-российские переговоры в Турцию поедут оба спецпосланника Трампа – Reuters

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Подробности

  • Они планируют быть там в качестве наблюдателей, чтобы следить за потенциальными переговорами между Украиной и Россией, пишет CNN со ссылкой на источники.
  • Издание добавляет, что поездка президента США в Турцию, где 15 мая могут состояться переговоры между Украиной и Россией, будет в значительной степени зависеть от того, примет ли в них участие президент РФ Владимир Путин.
  • Этот вопрос до сих пор остается открытым. «Ситуация очень динамичная», – пишет CNN со ссылкой на источник и добавляет, что «никто не знает точно», в каком формате будут проходить переговоры.

Контекст

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не комментируя инициативу «коалиции решительных» относительно прекращения огня с 12 мая.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил скептицизм по поводу возможности договоренностей с Путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая будет находиться в Турции и «лично ждет Путина». Он выразил надежду, что на этот раз Путин «не будет искать оправданий» для отказа. «Мы готовы к диалогу, чтобы завершить войну. Четверг, Турция», – заявил Зеленский.

12 мая Трамп предположил, что может отправиться в Турцию, чтобы принять участие в возможной встрече Зеленского и Путина. «Я рассматриваю возможность полететь туда, – сказал он в понедельник в Белом доме, добавив: – У меня много встреч в четверг, но я думаю о том, чтобы присоединиться».

13 мая специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что ключевыми темами переговоров между Москвой и Киевом будут вопросы территорий, доступ Украины к Днепру и Черному морю, а также использование Запорожской АЭС. По словам Уиткоффа, Трамп настаивает на прямых переговорах между Россией и Украиной, в противном случае США могут выйти из мирного процесса.

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