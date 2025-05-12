Зеленский поедет в Турцию на возможные переговоры, даже без согласия России на перемирие с 12 мая – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию на переговоры с Россией, которые президент РФ Владимир Путин предложил провести 15 мая, даже если Россия не согласится на прекращение огня с 12 мая. Об этом 11 мая сообщило издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

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«Украинский чиновник отметил, что Зеленский будет в Турции в четверг, независимо от того, согласится ли Россия на перемирие в понедельник», – говорится в материале.

Axios отмечает, что это может стать первой встречей Зеленского с Путиным с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Контекст

10 мая лидеры четырех стран «коалиции решительных» во время встречи в Киеве и после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложили России начать 30-дневное перемирие в Украине с 12 мая.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не упоминая предложение «коалиции решительных» относительно прекращения огня с 12 мая.

Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил сомнения в возможности соглашения с Путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, комментируя инициативу Путина, подчеркнул, что переговоры возможны только после безусловного 30-дневного прекращения огня.

Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявляли, что переговоры с РФ должны начаться после 30-дневного перемирия. Позже Зеленский подтвердил, что 15 мая лично будет в Турции для встречи с Путиным, но подчеркнул, что Украина ожидает прекращения огня с 12 мая.