Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним у будь-якому місті Туреччини 15 травня

Президент України Володимир Зеленський 15 травня проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі, після чого готовий вирушити до Стамбула, якщо там перебуватиме Володимир Путін. Про це Зеленський заявив 13 травня під час пресконференції для ЗМІ.

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За його словами, домовленість про зустріч із Ердоганом в Анкарі вже досягнута.

«Ми чекаємо на можливість переговорів із Путіним у Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала щодо місця зустрічі й не стверджувала, що Путін готовий приїхати лише до Стамбула, а не до Анкари, я чітко заявив: якщо Путін обере Стамбул, я повідомив президента Ердогана, і турецька сторона готова. У такому разі ми з Ердоганом вирушимо до Стамбула», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що докладе всіх зусиль, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін «готовий не лише до заяв у медіа, а й до реального діалогу».

«На рівні лідерів ми зробимо все можливе, щоб домовитися про припинення вогню. Саме з Путіним я маю вести переговори про це, адже рішення залежить від нього», – додав президент.

Зеленський також зазначив, що запросив президента США Дональда Трампа приєднатися до зустрічі, але відповіді від нього поки що не отримав.

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін закликав Україну відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня в Стамбулі, проігнорувавши пропозицію «коаліції рішучих» про припинення вогню з 12 травня.

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею переговорів у Туреччині, але висловив сумніви щодо їхнього успіху, зазначивши, що Путін, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня буде в Туреччині та «особисто очікує на зустріч із Путіним». Він наголосив, що сподівається на відсутність відмовок із боку Путіна цього разу. «Ми готові до діалогу, щоб покласти край війні. Четвер, Туреччина», – заявив Зеленський.

12 травня Трамп зазначив, що розглядає можливість поїздки до Туреччини для участі в потенційній зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думаю про те, щоб полетіти, – сказав він у Білому домі в понеділок. – У четвер у мене багато зустрічей, але я розглядаю таку можливість».

13 травня спецпосланець Трампа Стівен Віткофф уточнив, що основними темами переговорів між Росією та Україною стануть питання територій, доступ України до Дніпра та Чорного моря, а також експлуатація Запорізької АЕС. Віткофф додав, що Трамп наполягає на прямих переговорах між сторонами, інакше США можуть відмовитися від участі в мирному процесі.