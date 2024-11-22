Жилье во Львове не должно стоить дешевле, чем в Киеве – СЕО компании-застройщика РИЭЛ

Квартиры во Львове не должны стоить дешевле, чем в Киеве. Причины – локация, спрос, одинаковая стоимость материалов, рассказал владелец и СЕО компании-застройщика РИЭЛ Ростислав Мельник в интервью Forbes Ukraine . На ноябрь 2024 года цены на жилье во Львове превышают киевские – средняя стоимость 1 кв. м в новостройках там выросло до $1350, тогда как в столице составляет $1280, по данным ЛУН.

Ключевые факты

«Цена во Львове значительно улучшилась», – отметил Мельник. По его словам, во Львове цены выросли, а в Киеве остались на том же уровне.

Квартиры во Львове не должны стоить дешевле, чем в столице, считает он. Причины – использование таких же материалов и такая же оплата труда. «Мы строим из такого же кирпича, арматуры, платим одинаковые зарплаты, земля стоит такие же деньги», – пояснил он.

Другие причины – локация и спрос. По словам Мельника, ранее Львов уступал Одессе, Днепру, Харькову, еще раньше Донецку. «Это изменилось», – сказал Мельник. Львов стал вторым центром в Украине после Киева, поэтому цена должна быть такой же, как в столице, считает владелец РИЭЛ.

Снижение цен он не прогнозирует. «Застройщики зарабатывают минимальную доходность на 1 кв. м, которая может быть, снижать некуда», – подчеркнул он. В отдельных случаях, например, для финансирования работ, застройщики могут запускать льготные акции и продавать недвижимость даже в убыток.

Контекст

На ноябрь 2024 года средняя стоимость 1 кв. м в Киеве в новостройке выросла за год на 2,4%, до $1280, по данным ЛУН.

42% покупателей ожидают роста цен в Киеве, свидетельствует опрос ЛУН на 1 ноября 2024 года. 22% респондентов рассчитывают на понижение.

Средняя стоимость 1 кв. м во Львове в новостройке выросла за год на 7%, до $1350, по данным ЛУН на ноябрь 2024 года. В Львове строят 156 очередей в жилых комплексах и открыты продажи в 217 очередях, свидетельствуют данные ЛУН.

52% покупателей ожидают роста цен во Львове, 20% опрошенных – снижения.