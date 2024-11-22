Житло у Львові не повинно коштувати дешевше, ніж у Києві – СЕО компанії-забудовника РІЕЛ

Квартири у Львові не повинні коштувати дешевше, ніж у Києві. Причини – локація, попит, однакова вартість матеріалів, розповів власник і СЕО компанії-забудовника РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв’ю Forbes Ukraine . На листопад 2024 року ціни на житло у Львові перевищують київські – середня вартість 1 кв. м в новобудовах там зросла до $1350, тоді як у столиці становить $1280, за даними ЛУН.

Ключові факти

«Ціна у Львові значно покращилася», – зазначив Мельник. За його словами, у Львові ціни зросли, а в Києві залишилися на тому рівні, на якому були.

Квартири у Львові не повинні коштувати дешевше, ніж у столиці, вважає він. Причини – використання таких самих матеріалів і така ж сама оплата праці. «Ми будуємо з такої самої цегли, арматури, платимо однакові зарплати, земля коштує такі самі гроші», – пояснив він.

Інші причини – локація та попит. За словами Мельника, раніше Львів поступався Одесі, Дніпру, Харкову, ще раніше Донецьку. «Це змінилося», – сказав Мельник. Львів став другим осередком в Україні після Києва, тому ціна має бути така ж, як у столиці, вважає власник РІЕЛ.

Зниження цін він не прогнозує. «Забудовники заробляють найменшу прибутковість на 1 кв. м, яка може бути, знижувати нікуди», – наголосив він. В окремих випадках, наприклад для фінансування робіт, забудовники можуть запускати пільгові акції і продавати нерухомість навіть у збиток.

Контекст

На листопад 2024 року середня вартість 1 кв. м в Києві в новобудові зросла за рік на 2,4%, до $1280, за даними ЛУН. У Києві будують 192 черги у житлових комплексах і відкриті продажі у 351 черзі, свідчать дані ЛУН.

42% покупців очікують зростання цін у Києві, свідчить опитування ЛУН на 1 листопада 2024 року. 22% респондентів розраховують на зниження.

Середня вартість 1 кв. м у Львові в новобудові зросла за рік на 7%, до $1350, за даними ЛУН на листопад 2024 року. У місті Львові будують 156 черг у житлових комплексах і відкриті продажі у 217 чергах, свідчать дані ЛУН.

52% покупців очікують зростання цін у Львові, 20% опитаних – на зниження.