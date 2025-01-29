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Клуб-единорог. «Реал Мадрид» с €1 млрд выручки возглавил рейтинг Deloitte Football Money League 2025. Его догоняют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Какие футбольные клубы зарабатывают больше всего?

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

3 хв читання

Реал Мадрид, Манчестер, ПСЖ, Барселона, Deloitte Football Money League, футбол, клуб /Getty Images

«Реал Мадрид» – лидер среди клубов с наибольшей выручкой в ​​рейтинге Deloitte Football Money League 2025 Фото Getty Images

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала рейтинг Deloitte Football Money League 2025 – двадцатку мировых футбольных клубов с самой большой выручкой за сезон 2023/2024. Для испанского клуба «Реал Мадрид» этот сезон стал историческим: он заработал более €1 млрд. Forbes публикует первую десятку футбольных клубов по выручке сезона 2023/2024.

Футбольный сезон 2023/2024 стал историческим относительно заработанных клубами денег. С €1,05 млрд выручки испанский «Реал Мадрид» уверенно стал лидером рейтинга Deloitte Football Money League 2025, опередив английский «Манчестер Сити» почти на €208 млн (20%). В общей сложности двадцатка клубов Money League заработала рекордные €11,2 млрд, что на 6% больше предыдущего сезона.

В среднем каждый клуб заработал €560 млн, из которых 44% – коммерция (€244 млн), 38% – доходы от трансляций (€213 млн) и 18% – доходы от проведения матчей (€103 млн).

Десятка футбольных клубов по выручке

Отчет Deloitte Football Money League

«Реал Мадрид» стал первым футбольным клубом, заработавшим более €1 млрд за один сезон/ Фото Отчет Deloitte Football Money League

Коммерческие доходы – самый большой источник выручки для клубов Money League: €4,9 млрд (44%) от общей выручки. Рост на 10% стал возможен благодаря увеличению количества мероприятий на стадионах, повышению розничных продаж и росту спонсорских соглашений.

В сезоне 2023/2024 некоторые клубы (например, во Франции и Германии) получили дополнительный доход благодаря проведению Чемпионата мира по регби 2023 и ЕВРО-2024. Половина клубов Money League в 2025 году продолжает инвестировать в модернизацию стадионов, включая «Барселону», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

А вот выручка от трансляций осталась на уровне €4,3 млрд, поскольку крупные европейские лиги остаются в предыдущих медиациклах. Тем не менее ожидается, что новые соглашения английской Премьер-лиги в регионах MENA и APAC с 2025/2026 обеспечат прирост стоимости международных медиаправ.

Кроме того, в сезоне 2026/2027 английская Премьер-лига запустит свою медиаструктуру по производству и распространению международного контента, что может изменить взаимоотношения с партнерами трансляций.

Манчестер Сити /Getty Images

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с кубком Премьер-лиги после матча с ФК «Челси» на стадионе «Этихад» 21 мая 2023 года в Манчестере, Англия. Фото Getty Images

Лидеры и инвестиции

«Реал Мадрид» возглавил рейтинг Money League 2025, заработав €1,05 млрд, включая €248 млн от матчей, что на 103% больше, чем в предыдущем сезоне. Такой рост стал возможным благодаря маркетингу персональных мест на стадионе, новых VIP-мест и увеличению вместимости стадиона. Кроме того, клуб увеличил свою коммерческую выручку на 20%, достигнув €482 млн, благодаря продаже мерча и новым спонсорским соглашениям.

Второе место по выручке – у английского клуба «Манчестер Сити» с €838 млн.

Разрыв в выручке между этими двумя клубами составил €208 млн и является самым большим за всю историю (предыдущий рекорд: €84 млн в сезоне 2018/2019).

На третьем месте по выручке – французский «Пари Сен-Жермен» с показателем €806 млн. Клубу удалось нарастить выручку более чем на €4 млн по сравнению с предыдущим сезоном.

В то же время испанская «Барселона» опустилась на шестую позицию из-за снижения выручки на €40 млн. Это связано с проведением матчей на стадионе меньшей вместимости во время реконструкции домашнего стадиона клуба – Spotify Camp Nou. С возвращением на обновленный стадион ожидается рост доходов в следующих сезонах.

Клубы второй половины Money League более зависимы от результатов на поле. Например, «Ювентус» опустился на 16-е место из-за отсутствия команды в еврокубках. В этой связи выручка от трансляций упала на 37%.

Пари Сен-Жермен, Лионель Месси /Getty Images

Игроки "Пари Сен-Жермен" с кубком Лиги 1 Uber Eats после матча Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Клермон Фут" на "Парк де Пренс", 3 июня 2023 года, Франция. Фото Getty Images

Прогнозы и вызовы

В 2025 году в мире более 300 проектов модернизации или строительства спортивных стадионов. Это отражает тенденцию к созданию стабильных и диверсифицированных источников выручки клубов. Кроме того, изменения в форматах соревнований, включая Лигу чемпионов УЕФА и расширенный Клубный чемпионат мира FIFA в 2025 году, могут значительно поднять заработки.

Но увеличение количества матчей создает риск перегрузки игроков, что может негативно отразиться на качестве игры и долгосрочной ценности спорта. Клубы и организации должны находить баланс между увеличением выручки и обеспечением здоровья игроков.

Методология Deloitte Football Money League 2025

Отчет подготовили эксперты Deloitte Sports Business Group на основе финансовой информации, предоставленной клубами, а также публичных данных о выручке от коммерческой деятельности, трансляций и матчей.

Анализ охватывает сезон 2023/2024, включая текущие тенденции и прогнозы для футбольного рынка. Особое внимание было уделено роли инвестиций в стадионы, росту коммерческих доходов и влиянию спортивных достижений на финансовые результаты клубов.

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