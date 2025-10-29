Китай строит гигантские солнечные парки и контролирует 80% мирового производства солнечных панелей, в то время как США замедляют зеленый переход из-за политических решений президента США Дональда Трампа. Станет ли Китай провайдером новой энергетической эпохи и сможет ли США вернуть себе лидерство, прежде чем рынок окончательно изменится? Главное из материала FT
К югу от Монте-Кристо и к западу от каньона Пеймастер в США девелоперы планировали накрыть пустыню Невады солнечными панелями и батареями на площади больше, чем занимает Вашингтон. Но американские чиновники отменили коллективное одобрение подобных проектов после заявлений президента США Дональда Трампа о нежелании поддерживать ветровую и разрушительную для фермеров солнечную энергетику.
В то же время Китай разворачивает панели на территории размером с Чикаго на Тибетском плато. Их солнечный парк Talatan входит в план удвоить мощности от солнца и ветра в течение следующего десятилетия.
Темпы энергетической революции
Массовое производство солнечных панелей и батарей в Китае резко удешевило оборудование по всему миру. По словам аналитиков Международного энергетического агентства (IEA), во многих регионах теперь почти невозможно найти экономически выгодную альтернативу солнечной энергии. В 2010 году IEA прогнозировало, что к 2035 году глобальная установленная мощность солнечной генерации достигнет 410 ГВт. Сегодня этот показатель превышен более чем в четыре раза и около половины всей мощности приходится именно на Китай.
Африка и Ближний Восток, в том числе нефтяные государства типа Саудовской Аравии, активно переходят на солнечную генерацию как самый дешевый способ получения энергии. Стремительный рост солнечных и ветровых мощностей привел к историческому излому: в первой половине 2025 года возобновляемые источники впервые превысили по выработке электроэнергии уголь.
Несмотря на рекордные темпы, угроза изменения климата сохраняется. Текущая политика стран ведет к глобальному потеплению примерно на 2,6°C к 2100 году, а выбросы энергетического сектора в 2024 году выросли до рекордного уровня. Цель ООН – утроить мировые мощности возобновляемых источников энергии к 2030-му – оказалась под угрозой срыва.
Возобновляемая энергетика действительно снижает оптовую стоимость электроэнергии, но это не значит, что потребители ощутят уменьшение своих счетов. Энергосети должны гарантировать стабильные поставки даже без ветра и солнца, а разработчики должны возвращать инвестиции. По данным Energy Institute, в 2024 году поставки нефти, газа и угля для энергетики выросли быстрее, чем из низкоуглеродистых источников.
Темпы развития возобновляемой генерации остаются высокими, но неравномерными. Индия планирует увеличить мощность чистой энергетики до 500 ГВт к 2030 году и достигла 243 ГВт. Саудовская Аравия хочет вырасти с 4,34 ГВт до 130 ГВт к концу десятилетия, высвобождая нефть для экспорта.
Южная Африка отменила ограничения для частных производителей, а Пакистан активно покрывает крыши фабрик, мечетей и ферм китайскими панелями, избегая дорогостоящих государственных тарифов. Сам Китай, ныне производящий около 80% всех солнечных модулей мира, снизил их стоимость на 90% за последнее десятилетие, а общие капитальные затраты – на 70%.
Переход на зеленую энергетику
В быстроразвивающихся странах переход на зеленую энергетику тормозят старые привычки и инфраструктура. Индия до сих пор производит более 70% электричества из угля, а государственная компания Coal India даже открывает новые шахты, потому что количество солнечной энергии не покрывает рост спроса. Земельный вопрос тоже непростой – солнечные станции занимают большие площади, и часто фермеры выступают против.
К этому добавляется перегрузка сетей: более 50 ГВт солнечных проектов просто ждут подключения. В странах Африки к югу от Сахары около 600 млн человек до сих пор живут без электричества, поэтому дизельные генераторы остаются единственным вариантом. Решить эту проблему помогают новые большие батареи – они дешевеют и позволяют солнечным станциям работать даже ночью, конкурируя по цене с газовыми электростанциями.
В Китае ситуация другая. Страна активно переводит экономику на электричество. Если 20 лет назад электричество давало только 12% всей энергии, то сейчас – около 30%. Это стало возможным благодаря миллионам электромобилей и постепенному озеленению заводов. В прошлом году 84% нового спроса на электроэнергию Китай покрыл именно из возобновляемых источников – солнца, ветра и гидроэнергии.
Это означает, что использование угля скоро достигнет пика. Но есть и риски, что с лета правительство начало менять правила рынка, упразднив фиксированные тарифы для зеленых компаний. Теперь они должны работать в условиях конкуренции, что может уменьшить прибыль и замедлить рост отрасли.
В США темпы спада еще более резкие. Президент Дональд Трамп упразднил льготы и государственные стимулы, введенные его предшественником в рамках Inflation Reduction Act, а также ограничил импорт китайских панелей. Это сильно отразилось на американских зеленых компаниях, часть из них теперь борется за выживание.
Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста возобновляемой энергетики в США вдвое. Поэтому до 2030 года страна может выбросить в атмосферу на 7 млрд тонн CO₂ – больше, чем обещала по Парижскому соглашению. Между тем спрос на электроэнергию растет – прежде всего из-за бума дата-центров, часто выбирающих газ или атом для непрерывной подкормки.
Мир двигается двумя скоростями. Китай, Индия и другие страны Азии быстро расширяют зеленую генерацию, в то время как США буксуют в политических спорах. Глобальное удешевление панелей показывает, что чистая энергия уже не просто о климате, а об экономической выгоде.
Однако решающим остается не только производство, но и способность стран обновить электросети, сохранять энергию и стабилизировать правила игры. Кто сделает это первым, тот и получит преимущество в новой энергетической гонке.
