Китай будує гігантські сонячні парки й контролює 80% світового виробництва сонячних панелей, тоді як США сповільнюють зелений перехід через політичні рішення президента США Дональда Трампа. Чи стане Китай провайдером нової енергетичної епохи й чи зможе США повернути собі лідерство, перш ніж ринок остаточно зміниться? Головне з матеріалу FT

На південь від Монте-Крісто та на захід від каньйону Пеймастер у США девелопери планували накрити пустелю Невади сонячними панелями й батареями на площі, більшій, ніж займає Вашингтон. Але американські чиновники скасували колективне схвалення подібних проєктів після заяв президента США Дональда Трампа про небажання підтримувати вітрову та «руйнівну для фермерів» сонячну енергетику.

Водночас Китай розгортає панелі на території розміром із Чикаго на Тибетському плато. Їхній сонячний парк Talatan входить до плану подвоїти потужності від сонця і вітру упродовж наступного десятиліття.

Темпи енергетичної революції

Масове виробництво сонячних панелей і батарей у Китаї різко здешевило обладнання у всьому світі. За словами аналітиків Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у багатьох регіонах тепер майже неможливо знайти економічно вигідну альтернативу сонячній енергії. У 2010 році IEA прогнозувало, що до 2035 року глобальна встановлена потужність сонячної генерації сягне 410 ГВт. Сьогодні цей показник перевищено більш ніж у чотири рази, і близько половини всієї потужності припадає саме на Китай.

Африка й Близький Схід, зокрема нафтові держави на кшталт Саудівської Аравії, активно переходять на сонячну генерацію як найдешевший спосіб отримання енергії. Стрімке зростання сонячних і вітрових потужностей призвело до історичного зламу: в першій половині 2025 року відновлювані джерела вперше перевищили за виробітком електроенергії вугілля.

Китай розгортає гігантські сонячні парки, щоб подвоїти потужності чистої енергії впродовж наступного десятиліття. Фото Shutterstock

Попри рекордні темпи загроза зміни клімату зберігається. Поточна політика країн веде до глобального потепління приблизно на 2,6°C до 2100 року, а викиди енергетичного сектору 2024-го зросли до рекордного рівня. Мета ООН – потроїти світові потужності відновлювальних джерел енергії до 2030-го – опинилася під загрозою зриву.

Відновлювана енергетика справді знижує гуртову вартість електроенергії, але це не означає, що споживачі відчують зменшення своїх рахунків. Енергомережі мають гарантувати стабільне постачання навіть без вітру й сонця, а розробники повинні повертати інвестиції. За даними Energy Institute, у 2024 році постачання нафти, газу та вугілля для енергетики зросло швидше, ніж із низьковуглецевих джерел.

Темпи розвитку відновлюваної генерації залишаються високими, але нерівномірними. Індія планує збільшити потужність чистої енергетики до 500 ГВт до 2030 року й уже досягла 243 ГВт. Саудівська Аравія хоче вирости з 4,34 ГВт до 130 ГВт до кінця десятиліття, звільняючи нафту для експорту.

Південна Африка скасувала обмеження для приватних виробників, а Пакистан активно покриває дахи фабрик, мечетей і ферм китайськими панелями, уникаючи дорогих державних тарифів. Сам Китай, який нині виробляє близько 80% усіх сонячних модулів світу, знизив їхню вартість на 90% за останнє десятиліття, а загальні капітальні витрати – на 70%.

Перехід на зелену енергетику

У країнах, що швидко розвиваються, перехід на зелену енергетику гальмують старі звички та інфраструктура. Індія досі виробляє понад 70% електрики з вугілля, а державна компанія Coal India навіть відкриває нові шахти, бо кількість сонячної енергії не покриває зростання попиту. Земельне питання теж непросте – сонячні станції займають великі площі, і часто фермери виступають проти.

До цього додається перевантаження мереж: понад 50 ГВт сонячних проєктів просто чекають підключення. У країнах Африки південніше Сахари близько 600 млн людей досі живуть без електрики, тому дизельні генератори залишаються єдиним варіантом. Розвʼязати цю проблему допомагають нові великі батареї – вони дешевшають і дозволяють сонячним станціям працювати навіть уночі, конкуруючи за ціною з газовими електростанціями.

У Китаї ситуація інша. Країна активно переводить економіку на електрику. Якщо 20 років тому електрика давала лише 12% усієї енергії, то зараз – близько 30%. Це стало можливим завдяки мільйонам електромобілів і поступовому «озелененню» заводів. Торік 84% нового попиту на електроенергію Китай покрив саме з відновлюваних джерел – сонця, вітру та гідроенергії.

Це означає, що використання вугілля скоро досягне піка. Але є й ризики, що з літа уряд почав змінювати правила ринку, скасувавши фіксовані тарифи для зелених компаній. Тепер вони мусять працювати в умовах конкуренції, що може зменшити прибутки й сповільнити зростання галузі.

Працівники будують судна для встановлення вітрових турбін на верфі компанії Qinshi Jiamei Energy Technology у місті Наньтун,, Китай. Фото Getty Images

У США темпи спаду ще різкіші. Президент Дональд Трамп скасував пільги та державні стимули, запроваджені його попередником у межах Inflation Reduction Act, а також обмежив імпорт китайських панелей. Це сильно вдарило по американських зелених компаніях, частина з них тепер бореться за виживання.

Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз зростання відновлюваної енергетики в США вдвічі. Через це до 2030 року країна може викинути в атмосферу на 7 млрд тонн CO₂ – більше, ніж обіцяла за Паризькою угодою. Тим часом попит на електроенергію зростає – насамперед через бум дата-центрів, які часто обирають газ чи атом для безперервного підживлення.

Світ рухається двома швидкостями. Китай, Індія та інші країни Азії швидко розширюють зелену генерацію, тоді як США буксують у політичних суперечках. Глобальне здешевлення панелей показує, що чиста енергія вже не просто про клімат, а про економічну вигоду.

Проте вирішальним залишиться не лише виробництво, а й здатність країн оновити електромережі, зберігати енергію та стабілізувати правила гри. Хто зробить це першим, той і отримає перевагу в нових енергетичних перегонах.