Прихід до влади Трампа та початок радикальних змін у внутрішній і зовнішній економічній політиці США посилив побоювання щодо рецесії у найбільшій економіці світу. Що про це кажуть оприлюднені 30 липня дані ВВП Сполучених Штатів за ІІ квартал? Розбір аналітичного відділу Forbes Ukraine.

ВВП США у ІІ кварталі цього року продемонстрував кращі показники, ніж очікувалось. Після трьох кварталів уповільнення поспіль динаміка реального ВВП країни у річному розрахунку призупинила низхідний тренд і повторила результат І кварталу: плюс 2% у річному вимірі.

З одного боку, цей результат виявився кращим за очікування ринку. З іншого боку, це повторює найнижчі темпи зростання, яких не було із 2022-го.