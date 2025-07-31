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Forbes Digital

Статистичні кульбіти для ВВП США. Як мита Трампа вплинули на економіку країни та чи є приводи для хвилювання? Розбір

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

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Прихід до влади Трампа та початок радикальних змін у внутрішній і зовнішній економічній політиці США посилив побоювання щодо рецесії у найбільшій економіці світу. Що про це кажуть оприлюднені 30 липня дані ВВП Сполучених Штатів за ІІ квартал? Розбір аналітичного відділу Forbes Ukraine.

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ВВП США у ІІ кварталі цього року продемонстрував кращі показники, ніж очікувалось. Після трьох кварталів уповільнення поспіль динаміка реального ВВП країни у річному розрахунку призупинила низхідний тренд і повторила результат І кварталу: плюс 2% у річному вимірі.

З одного боку, цей результат виявився кращим за очікування ринку. З іншого боку, це повторює найнижчі темпи зростання, яких не було із 2022-го.

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