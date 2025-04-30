Зростання економіки США уповільнилося до 2%

У І кварталі зростання реального ВВП США уповільнилося до 2% у річному вимірі, згідно із даними Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США. Це є найнижчим показником починаючи з IV кварталу 2022 року.

Ключові факти

Економіка США уповільнюється вже третій квартал поспіль. Так, після зростання на 3% у ІІ кварталі 2024 року у річному розрахунку, найбільша економіка світу сповільнилась спочатку до 2,7% у ІІІ кварталі 2024 року, а потім до 2,5% у IV кварталі 2024 року та 2% у І кварталі 2025 року.

Зовнішньоторгівельна політика президента Трампа не залишилась поза увагою бізнесу. Очікуючи зростання мит, значно пришвидшився імпорт товарів до США – із зростання на 5% у IV кварталі 2024 року до 14,5% у І кварталі, що є рекордним темпом за останні майже 4 роки. Відповідно до методології розрахунку ВВП імпорт враховується із знаком мінус, і його нарощування стримує економічне зростання.

Обіцяне скорочення урядових витрат також негативно вплинуло на динаміку ВВП. Так, зростання державних витрат на споживання та інвестиції сповільнилося із 3,2% у IV кварталі 2024 року до 2,4% у І кварталі 2025 року.

В США традиційно оперують незвичним для нас показником ВВП у розрахунку до попереднього кварталу, причому перерахованим у річний масштаб. Так, з урахуванням сезонного коригування ВВП США у І кварталі 2025 року порівняно із IV кварталом скоротився на 0,3%.

Не можна сказати, що поточне уповільнення це вже є рецесією. Оскільки у класичному розумінні рецесія – це скорочення реального ВВП два квартали поспіль (у сезонно згладженому обрахунку до попереднього кварталу). Однак США значно до неї наблизились, зафіксувавши перший «мінус». Поки виглядає все так, що економіки США розвивається по тому сценарію, про який ми писали раніше.

Контекст

Запровадження мит з боку США призводить до порушення сталих міжгалузевих звʼязків. Компанії, які тривалий час працювали разом, вимушені шукати нових постачальників, що позначається на вартості продукції, а відповідно й на попиті з боку споживачів. Вже зараз зрушення в економіці призводять до скорочень персоналу в галузях, які здійснюють обслуговування промислового сектору.

Макроекономічні показники, які в принципі виходять із запізненням, ще не можуть дати однозначну оцінку першим 100 дням президента Трампа.

З одного боку, вже зростає безробіття та уповільнюється виробництво. Так, у березні рівень безробіття зріс до 4,2%, не в останню чергу за рахунок молоді, де рівень безробіття становив 9,4% проти 9% у січні поточного року. Зростання у промисловості сповільнилося з 1,8% у річному розрахунку в січні до 1,3% у березні, а індекс ділової активності впав з 50,9 пункта до 49 пунктів.

Натомість американський споживач досі не показав ознак скорочення попиту. Так, у березні зростання становило 4,6% у річному вимірі, що є найбільшим темпом за 15 місяців.

У березні споживчі ціни в США зросли на 2,4% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, повідомило Міністерство праці 10 квітня. Це менше, ніж у лютому (2,8%) і нижче за очікування економістів, які прогнозували 2,6%.