Росія на місяць виробляє понад 5000 далекобійних дронів, половина з яких є справжніми «Шахедами», інша половина – імітаторами. Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки Міноборони на запит Forbes Ukraine.

Деталі

Станом на кінець травня 2025-го темпи виробництва Росією «Shahed-136/Герань-2» становлять близько 2700 дронів на місяць, йдеться у відповіді пресслужби ГУР. Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу «Гербера» – близько 2500 одиниць.

Нова оцінка темпів виробництва Росією «Шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024-го. У серпні минулого року співрозмовник Forbes Ukraine у розвідці оцінював темпи виробництва «Шахедів» у 500 дронів на місяць. В грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БПЛА на місяць, припускав Defense Express.

Дрони-імітатори Росія почала застосовувати проти України разом зі справжніми «Шахедами» з осені 2024 року. Як правило, БПЛА типу «Гербера» зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Дрони-імітатори можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.

Темпи дронового терору Росії та еволюція «Шахедів»

Росія наростила дроновий терор від початку 2025-го. З січня по травень ворог запустив по Україні майже 13 000 «Шахедів» та їхніх імітаторів, за підрахунком Forbes Ukraine.

Темпи атак мали циклічність: місяць – близько 2500 дронів, два місяці – близько 4000, знову місяць – 2500 одиниць, місяць – 4000.

Динаміка обстрілів "Шахедами" у 2025-му Фото інфографіка Forbes Ukraine

«Шахеди» у версії 2025-го мають кілька змін. Зросла кількість китайських електронних елементів у навігаційних системах та зменшилась кількість західних. Дрони стали стійкішими до засобів РЕБ, можливе розвʼязання цієї проблеми – турелі зі штучним інтелектом.