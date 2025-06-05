Російська армія просувається на Сумщині. Де ЗСУ зможе зупинити наступ? Спойлер: окупація Сум малоймовірна

Після виведення більшої частини українських військ з Курської області, тривалий час прикордоння Сумщини лишалось «сірою зоною». На середину травня під це визначення підпадало близько 180 кв. км області або ж 1% від її загальної площі.

Однак наприкінці травня, після погроз Володимира Путіна створити «буферну зону» на прикордонні України, Росія активізувала наступ.

Відтоді «сіра» зона на мапах DeepState почала перетворюватись на «червону» – окуповану. Часом, зростаючи на 20 кв. км за добу.

Чому Росія просувається на Сумщині, які сценарії наступу можливі та чому це створює загрозу «пекельного життя» в Сумах? Розбір Forbes Ukraine.