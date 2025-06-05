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Суми, Сумська область, наступ, армія Росії /Аліна Кохан для Forbes Ukraine
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Путін спробує перетворити життя на пекло». Чому Росія просувається на Сумщині та які загрози це створює для Сум. Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Росія наступає на Суми, Путін може спробувати перетворити життя в місті на пекло, попереджають аналітики Фото Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Російська армія просувається на Сумщині. Де ЗСУ зможе зупинити наступ? Спойлер: окупація Сум малоймовірна

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Після виведення більшої частини українських військ з Курської області, тривалий час прикордоння Сумщини лишалось «сірою зоною». На середину травня під це визначення підпадало близько 180 кв. км області або ж 1% від її загальної площі.

Однак наприкінці травня, після погроз Володимира Путіна створити «буферну зону» на прикордонні України, Росія активізувала наступ.

Відтоді «сіра» зона на мапах DeepState почала перетворюватись на «червону» – окуповану. Часом, зростаючи на 20 кв. км за добу.

Чому Росія просувається на Сумщині, які сценарії наступу можливі та чому це створює загрозу «пекельного життя» в Сумах? Розбір Forbes Ukraine.

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