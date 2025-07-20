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Заменить USAID. Где малому и среднему бизнесу брать гранты на покупку оборудования или сырья? Подборка от Forbes Ukraine

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

3 хв читання

На 2025 рік гранти від $5000 до $300 000 пропонують Швеція, Бельгія і Данія. В Україні також працюють американські фонди, зокрема Razom for Ukraine, Ukraine‐Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) та Фонд Говарда Баффета /колаж Аліна Кохан

На 2025 год гранты от $5000 до $300 000 предлагают Швеция, Бельгия и Дания. В Украине также работают американские фонды, в частности, Razom for Ukraine, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) и Фонд Говарда Баффета Фото колаж Аліна Кохан

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За три года большой войны агентство правительства США USAID предоставило почти $800 млн для 26 000 украинских малых и средних предприятий. Какие альтернативы американской помощи?

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В апреле 2022 года Александра Масюткина перевезла свое предприятие по производству сумок Plyn из оккупированной Новой Каховки в Дрогобыч. Возобновить производство на новом месте стало возможным благодаря грантовым программам на 2 млн грн, 50% из которых финансировались Агентством США по международному развитию USAID.

На 2025 год компания должна была получить новый грант в размере $5000 на маркетинг и сырье. Но в январе 2025-го Госдепартамент США приостановил программы USAID. «Ищем альтернативы», – рассказывает Масюткина. Найти их не так-то просто.

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