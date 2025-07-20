За три года большой войны агентство правительства США USAID предоставило почти $800 млн для 26 000 украинских малых и средних предприятий. Какие альтернативы американской помощи?

В апреле 2022 года Александра Масюткина перевезла свое предприятие по производству сумок Plyn из оккупированной Новой Каховки в Дрогобыч. Возобновить производство на новом месте стало возможным благодаря грантовым программам на 2 млн грн, 50% из которых финансировались Агентством США по международному развитию USAID.

На 2025 год компания должна была получить новый грант в размере $5000 на маркетинг и сырье. Но в январе 2025-го Госдепартамент США приостановил программы USAID. «Ищем альтернативы», – рассказывает Масюткина. Найти их не так-то просто.