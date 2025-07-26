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Зворотній бік одягу. Лілія Літковська побудувала модний бренд, що продається у магазинах Франції, США та Японії. Як вона перетворює ремесло у глобальний бізнес

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

6 хв читання

Лілія виросла в родині, де три покоління чоловіків за материнською лінією були кравцями: прадідусь, дідусь і дядько. Каже, що бажання шити у неї з дитинства. /Фото Артем Галкін

Лілія Літковська виросла в родині, де три покоління чоловіків за материнською лінією були кравцями: прадідусь, дідусь і дядько. Каже, що бажання шити у неї з дитинства. Фото Фото Артем Галкін

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Лілія Літковська підкорила своїм одягом подіуми європейських столиць моди й журі численних конкурсів. Тепер вона прагне побудувати глобальний бізнес. Як у неї виходить?

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Засновниця бренду Litkovska Лілія Літковська у жовтні 2022‐го влаштувала гучний скандал охоронцям паризького саду Тюїльрі, що є частиною Лувру. Охоронці намагалися зупинити показ колекції «Веснянка» на підставі того, що музей за кілька днів до заходу скасував дозвіл на його проведення. Літковська називає себе бунтаркою і жартує: «Напевно, я зараз у чорному списку Лувру, але показ відбувся».

Деякі вироби з колекції «Веснянка» прикрашені вишивкою тексту «Молитви українського патріота» — твору, написаного політичним в’язнем кров’ю на стінах камери у 1930‐х роках. «Це відрізняє Litkovska від інших брендів, Лілія закладає в колекції сенси, які відгукуються навіть іноземним клієнтам», — каже засновниця українського тижня моди Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

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