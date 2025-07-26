Лілія Літковська підкорила своїм одягом подіуми європейських столиць моди й журі численних конкурсів. Тепер вона прагне побудувати глобальний бізнес. Як у неї виходить?

Засновниця бренду Litkovska Лілія Літковська у жовтні 2022‐го влаштувала гучний скандал охоронцям паризького саду Тюїльрі, що є частиною Лувру. Охоронці намагалися зупинити показ колекції «Веснянка» на підставі того, що музей за кілька днів до заходу скасував дозвіл на його проведення. Літковська називає себе бунтаркою і жартує: «Напевно, я зараз у чорному списку Лувру, але показ відбувся».

Деякі вироби з колекції «Веснянка» прикрашені вишивкою тексту «Молитви українського патріота» — твору, написаного політичним в’язнем кров’ю на стінах камери у 1930‐х роках. «Це відрізняє Litkovska від інших брендів, Лілія закладає в колекції сенси, які відгукуються навіть іноземним клієнтам», — каже засновниця українського тижня моди Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.