«Фарш, який вже не стане м’ясом». «Ковальська» хоче заблокувати угоду ірландської CRH про купівлю двох заводів за €100 млн. Щоб зайняти її місце?

Після позову будівельної групи «Ковальська» суд Києва скасував дозвіл АМКУ на придбання за €100 млн двох цементних заводів італійської Buzzi ірландською компанією CRH. До цього суд тільки раз скасовував рішення комітету щодо концентрації. На кону – близько 40% цементного ринку України. Що означає рішення суду та чи може «Ковальська» претендувати на заводи Buzzi?