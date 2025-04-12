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«Фарш, який вже не стане м’ясом». «Ковальська» хоче заблокувати угоду ірландської CRH про купівлю двох заводів за €100 млн. Щоб зайняти її місце?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Чому суд скасував рішення АМКУ про купівлю двох цементних заводів CRH за за €100 млн Фото Getty Images

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Після позову будівельної групи «Ковальська» суд Києва скасував дозвіл АМКУ на придбання за €100 млн двох цементних заводів італійської Buzzi ірландською компанією CRH. До цього суд тільки раз скасовував рішення комітету щодо концентрації. На кону – близько 40% цементного ринку України. Що означає рішення суду та чи може «Ковальська» претендувати на заводи Buzzi?

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