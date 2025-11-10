Формат магазинов минимаркетов набирает обороты – у одного ритейлера более 300 магазинов, еще пять – более 200. Forbes Ukraine определил десять самых крупных сетей минимаркетов по итогам первого полугодия 2025-го.
Минимаркеты активно развивают сети с 2018–2019 годов, к концу 2024-го их посещают достигла 9,6% коммерческой аудитории, по данным Kantar Ukraine.
«С точки зрения восприятия потребителями – такие маркеты часто ассоциируются как «какой-то магазин у дома, название которого я не помню», – говорит коммерческий директор Kantar Ukraine Кирилл Ежов.
