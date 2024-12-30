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Несладкая Венгрия. Рошен остановил производство на кондитерской фабрике Bonbonetti в Будапеште. Forbes Ukraine узнал причину

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Шоколад Roshen /Shutterstock

Продукция Roshen Фото Shutterstock

Это уже вторая закрытая площадка корпорации в этой стране. Из работающих зарубежных активов у компании осталась кондитерская фабрика в Клайпеде

Корпорация Roshen семьи Петра Порошенко остановила производство на кондитерской фабрике Bonbonetti, расположенной в Будапеште. «Фабрика не производит продукцию с апреля 2023 года», – сообщил Forbes Ukraine в письменном интервью исполнительный директор Roshen Александр Головащук.

Почему компания Порошенко отказалась от производства в Венгрии?

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