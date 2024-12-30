Несладкая Венгрия. Рошен остановил производство на кондитерской фабрике Bonbonetti в Будапеште. Forbes Ukraine узнал причину

Это уже вторая закрытая площадка корпорации в этой стране. Из работающих зарубежных активов у компании осталась кондитерская фабрика в Клайпеде

Корпорация Roshen семьи Петра Порошенко остановила производство на кондитерской фабрике Bonbonetti, расположенной в Будапеште. «Фабрика не производит продукцию с апреля 2023 года», – сообщил Forbes Ukraine в письменном интервью исполнительный директор Roshen Александр Головащук.

Почему компания Порошенко отказалась от производства в Венгрии?