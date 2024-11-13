Совладелец «АТБ» Геннадий Буткевич начал строить коттеджный городок

Компания Геннадия Буткевича BGV Development начала возводить коттеджный городок Equides Villas в Лесниках Киевской области. Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.
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Ключевые факты
- Комплекс интегрируется в территорию клуба Equides Villas, и резиденты коттеджного городка будут иметь к нему доступ, говорится в ответе пресс-службы BGV Development на вопросы Forbes Ukraine.
- Общая площадь жилой застройки Equides Villas в Лесниках под Киевом – 5312 кв. м. Всего в планах застройщика – 51 загородная вилла.
- Дома планируют продавать с ремонтом и меблировкой. На территории города будет действовать консьерж-сервис, который будет доставлять продукты или предоставлять услуги клининга.
- BGV Development планирует завершить строительство городка во втором квартале 2026 года.
Контекст
Компания BGV Development, ведущая деволоперские проекты группы BGV Development Геннадия Буткевича, появилась в июне 2024-го. Строительный сектор уже сегодня нуждается в значительных инвестициях, стратегическом подходе и объединении усилий, говорил в письменном ответе Forbes Ukraine Буткевич.
В 2023 году он инвестировал в строительство жилого массива в Житомире и строительство нового стадиона, писал Forbes Ukraine в феврале 2024 года. «Компания нацелена за свой счет развивать спортивную и рекреационную инфраструктуру в области», – говорилось в пресс-релизе BGV.
В начале октября 2024 года BGV Group Management и Saga Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве. «Начинаем его с проекта Boston Creative House», – говорит CEO Saga Development Андрей Вавриш.
С 21 октября 2024 года фонду Буткевича «Магнум» принадлежит 49% в ООО «Столица-Зем-Индустрия», являющемся заказчиком строительства ЖК Boston Creative House, свидетельствуют данные YouControl. Фонд сына Вавриша Максима «Эльбрус» контролирует 31%. Новые партнеры рассматривают возможность сотрудничества и в других девелоперских проектах.
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