Совладелец «АТБ» Геннадий Буткевич начал строить коттеджный городок

Компания Геннадия Буткевича BGV Development начала возводить коттеджный городок Equides Villas в Лесниках Киевской области. Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.

Ключевые факты

Комплекс интегрируется в территорию клуба Equides Villas, и резиденты коттеджного городка будут иметь к нему доступ, говорится в ответе пресс-службы BGV Development на вопросы Forbes Ukraine.

Общая площадь жилой застройки Equides Villas в Лесниках под Киевом – 5312 кв. м. Всего в планах застройщика – 51 загородная вилла.

Дома планируют продавать с ремонтом и меблировкой. На территории города будет действовать консьерж-сервис, который будет доставлять продукты или предоставлять услуги клининга.

BGV Development планирует завершить строительство городка во втором квартале 2026 года.

Контекст

Компания BGV Development, ведущая деволоперские проекты группы BGV Development Геннадия Буткевича, появилась в июне 2024-го. Строительный сектор уже сегодня нуждается в значительных инвестициях, стратегическом подходе и объединении усилий, говорил в письменном ответе Forbes Ukraine Буткевич.

В 2023 году он инвестировал в строительство жилого массива в Житомире и строительство нового стадиона, писал Forbes Ukraine в феврале 2024 года. «Компания нацелена за свой счет развивать спортивную и рекреационную инфраструктуру в области», – говорилось в пресс-релизе BGV.

В начале октября 2024 года BGV Group Management и Saga Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве. «Начинаем его с проекта Boston Creative House», – говорит CEO Saga Development Андрей Вавриш.

С 21 октября 2024 года фонду Буткевича «Магнум» принадлежит 49% в ООО «Столица-Зем-Индустрия», являющемся заказчиком строительства ЖК Boston Creative House, свидетельствуют данные YouControl. Фонд сына Вавриша Максима «Эльбрус» контролирует 31%. Новые партнеры рассматривают возможность сотрудничества и в других девелоперских проектах.