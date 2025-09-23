Малий бізнес не кидається у вир технологій, а ставиться до ШІ прагматично. Попри гучні заяви про революцію, підприємці використовують його здебільшого там, де він уже вбудований у звичні програми, або ж як швидший спосіб пошуку. Forbes USA дослідив, як ШІ допомагає малому бізнесу зекономити кілька хвилин чи годину на день, але не змінює сутність їхньої роботи.

Трохи понад рік тому Торговельна палата США заявила про початок революції штучного інтелекту. Дослідження її інноваційного центру Technology Engagement Center показало, що 98% малих підприємств уже використовують штучний інтелект.

«Малі бізнеси, що комплексно інтегрують ШІ та інші передові технології, демонструють значно вищі темпи росту, конкурентоспроможність та досягнення успіху», – каже старший віцепрезидент Палати Джордан Креншо. ШІ дозволяє малим компаніям «грати вище своєї ваги», — додає він.

Якби все це справдилося, ми б уже бачили зовсім іншу картину малого бізнесу. Але самі підприємці говорять інакше. Розмови з трьома власниками бізнесів показують значно скромнішу реальність: вони користуються ШІ, але переважно тоді, коли він «вбудований» у звичні програми. А безпосередньо звертаються до технології здебільшого як до швидшого способу пошуку інформації в інтернеті.

Тестування ШІ на безпечній відстані

Підприємець Ренд Ларсен, 29, керує компанією Scalepath, що створює групи для власників малого бізнесу, щоб вони могли вчитися одне в одного. Небагато користувачів Scalepath будують власні інструменти на основі ШІ, каже він. Більшість того, що вони використовують, заховане всередині вже оплаченого програмного забезпечення.

Один із клієнтів Scalepath, клінінгова компанія, застосовує інструмент автоматизації Zapier, щоб надсилати відгуки з Google у ChatGPT, який створює відповіді й публікує їх автоматично. Це економить бізнесу близько 20 хвилин на день, каже Ларсен. Непогано, але аж ніяк не революція. Інша компанія користується програмою для обліку витрат, яка сканує чеки та автоматично сортує їх за категоріями.

Такі інструменти дійсно економлять час – часто до години на день, але все одно потребують людського контролю, додає Ларсен. Більш амбітні спроби, як-от використання ШІ для аналізу податкових декларацій чи бізнес-документів, зазвичай провалюються під час ретельної перевірки. «Воно ще не зовсім готове, – каже Ларсен. – Роботу все одно потрібно перевіряти».

Він переконався в цьому на власному досвіді. У Scalepath Ренд застосував інструмент для кодування з підтримкою ШІ Replit, щоб створити новий сайт і бекенд-систему для сервісу, який підбирає власникам бізнесів коучів. Це зекономило йому тисячі доларів на розробці. Але навіть тут знадобилася перевірка людиною, щоб виправити вразливості безпеки та відшліфувати дизайн. Єдине місце, де він бачить масове пряме використання таких інструментів, як ChatGPT, – це заміна звичайного пошуку в Google.

Від скепсису до експериментів

Підприємець Алекс Джонс, 42, бачить ту саму тенденцію. Він керує магазином з ремонту та продажу електроніки iRepairBermuda, де працює 12 людей. Джонс придбав його у 2015 році і використовує ШІ для написання невеликих внутрішніх програмних інструментів. Один із них – проста програма для підвищення продуктивності, яка відстежує завдання та час, витрачений на них. Існує багато подібних застосунків, які він міг би просто купити, але Джонс хотів налаштувати власний.

Малі бізнеси, які знає Джонс, застосовують ШІ «як покращений пошук Google». Справжній приріст продуктивності, за його словами, був скромним. Він вважає, що технологія й надалі вдосконалюватиметься, але сумнівається, що вона спричинить економічну трансформацію. «Ймовірно, вона просто підвищуватиме продуктивність на кілька відсотків щороку», – каже Джонс.

Але цей скепсис не зупиняє інших від експериментів.Підприємець Фаді Ебейд, 31, знайшов користь від ШІ у пришвидшенні рутинних завдань, навіть якщо це й не змінило його компанію. З 2022 року він володіє фірмою з комерційного прибирання Pinnacle Building Services, де працює близько 70 співробітників. Він використовує інструмент Invideo, щоб перетворювати письмові навчальні посібники на короткі інструкційні відео. Молодші працівники краще засвоюють інформацію саме так, пояснює Ебейд. Створення одного відео займає близько десяти хвилин.

Він також тестує інструмент для дослідження потенційних клієнтів Clay, і заохочує свій відділ продажів використовувати ChatGPT для швидшого написання пропозицій. ШІ справді пришвидшив деякі процеси, але не змінив сутність бізнесу. «Це допомагає, – каже він. – Але не так, щоб наш бізнес повністю змінився».

Наразі великі обіцянки щодо ШІ не справдилися. Більшість малих компаній застосовують його лише там, де він уже вбудований у звичні інструменти, або ж як швидший спосіб пошуку інформації.

Масове використання таких інструментів, як ChatGPT, разом із ШІ-оглядами Google, дозволяє власникам отримувати відповіді миттєво. Але це має й зворотний бік: підприємці дедалі частіше звертаються до згенерованих ШІ підсумків замість перегляду вебсторінок, зокрема й сайтів самих бізнесів. ШІ економить час на дрібницях, але не переосмислює спосіб, у який працюють їхні компанії.