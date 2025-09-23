Малый бизнес не погружается в водоворот технологий, а относится к ИИ прагматично. Несмотря на громкие заявления о революции, предприниматели используют его в основном там, где он уже встроен в привычные программы, или как быстрый способ поиска. Forbes USA исследовал, как ИИ помогает малому бизнесу сэкономить несколько минут или час в день, но не меняет сущности их работы

Чуть больше года назад Торговая палата США заявила о начале революции искусственного интеллекта. Исследование ее инновационного центра Technology Engagement Center показало, что 98% малых предприятий уже используют искусственный интеллект.

«Малые бизнесы, комплексно интегрирующие ИИ и другие передовые технологии, демонстрируют гораздо более высокие темпы роста, конкурентоспособность и достижение успеха», – говорит старший вице-президент Палаты Джордан Креншо. ИИ позволяет малым компаниям «играть выше, чем в своем весе», – добавляет он.

Если бы все это сбылось, мы бы уже видели совсем другую картину малого бизнеса. Но сами предприниматели говорят по-другому. Разговоры с тремя владельцами бизнесов показывают гораздо более скромную реальность: они пользуются ИИ, но преимущественно тогда, когда он встроен в привычные программы. А непосредственно к технологии обращаются в основном как к более быстрому способу поиска информации в интернете.