98% малых бизнесов в США используют ИИ, но для экономии на рутине. Как внедрять ИИ для развития? Разбор Forbes US

Forbes USA
Forbes

ШІ допомагає малому бізнесу економити на рутині, але не більше. Як використовувати ШІ для розвитку бізнесу?

Малые бизнесы, внедряющие ИИ и другие новейшие технологии, растут, конкурируют и преуспевают в гораздо больших масштабах. Фото Иллюстрация Shutterstock

Малый бизнес не погружается в водоворот технологий, а относится к ИИ прагматично. Несмотря на громкие заявления о революции, предприниматели используют его в основном там, где он уже встроен в привычные программы, или как быстрый способ поиска. Forbes USA исследовал, как ИИ помогает малому бизнесу сэкономить несколько минут или час в день, но не меняет сущности их работы

Чуть больше года назад Торговая палата США заявила о начале революции искусственного интеллекта. Исследование ее инновационного центра Technology Engagement Center показало, что 98% малых предприятий уже используют искусственный интеллект.

«Малые бизнесы, комплексно интегрирующие ИИ и другие передовые технологии, демонстрируют гораздо более высокие темпы роста, конкурентоспособность и достижение успеха», – говорит старший вице-президент Палаты Джордан Креншо. ИИ позволяет малым компаниям «играть выше, чем в своем весе», – добавляет он.

Если бы все это сбылось, мы бы уже видели совсем другую картину малого бизнеса. Но сами предприниматели говорят по-другому. Разговоры с тремя владельцами бизнесов показывают гораздо более скромную реальность: они пользуются ИИ, но преимущественно тогда, когда он встроен в привычные программы. А непосредственно к технологии обращаются в основном как к более быстрому способу поиска информации в интернете.

