Мобільний оператор «Київстар» запустив супутниковий зв’язок від компанії SpaceX для абонентів на всій території України. На цьому етапі технологія працює для текстових повідомлень, на наступних етапах компанія планує запустити телефонні дзвінки та доступ до інтернету. Які перші результати роботи послуги?

Сервісом Direct-to-Cell скористались 196 000 абонентів «Київстар» у перший день запуску, сказав під час презентації сервісу 24 листопада CEO мобільного оператора Олександр Комаров. Це 0,9% абонентської бази компанії.

Direct-to-Cell дозволяє користуватися мобільним зв’язком там, де немає звичайного покриття, – користувачі можуть отримувати сигнал від супутника. Відповідну угоду «Київстар» підписав зі SpaceX Ілона Маска 30 грудня 2024-го.

Через 11 місяців після цього компанія запустила тестування послуги для абонентів на всій території України. «Це поки етап тестування, бо треба перевірити, як технологія взаємодіє з мережами інших операторів», – каже очільниця телеком-регулятора НКЕК Лілія Мальон.

Як працює технологія? Які обмеження для її використання? І чи у «Київстар» сценарії монетизації послуги? Головне з презентації Комарова.

Пряму мову скорочено і відредаговано для ясності.

Перші результати запуску Direct-to-Cell

Необхідний для запуску такого сервісу регуляторний фреймворк створювався вперше в Європі.

У перший день у супутниковій мережі зареєструвалось майже 200 000 абонентів. Це люди, що були в ситуації, коли іншого покриття не було. Вони вже відправили 16 000 СМС. Сервіс доступний будь-якому клієнту «Київстар» з LTE-смартфоном.

Більшість великих світових телеком-груп насторожено ставиться до розвитку супутникових технологій. Причина – створення ще одного прошарку мереж. Позиція в «Київстарі» – перспективи співпраці між наземними мережами та супутниковими набагато більші, ніж бізнес-ризики.

Споживання будь-яких телеком-послуг суттєво зростає, і буде рости ще більше через ШІ.

Навіщо потрібен Direct-to-Cell

Попри всі зусилля та наші великі інвестиції, технологія LTE від «Київстар» покриває приблизно 96,5% населення України. Але залишаються оці 3,5%, в яких немає звʼязку. Direct-to-Cell дасть змогу людині отримати доступ до послуг звʼязку в будь-якій точці України на вулиці.

Також є велика проблема зі стабільністю енергопостачання. За жовтень-листопад тільки в Київській області не було світла приблизно 200 000 годин. Дуже багато проінвестовано в те, щоб мережа працювала, але покриття час від часу зникає. Direct-to-Cell дає ще одну можливість залишатися на звʼязку.

Поки що з SMS, але найближчим часом також з дзвінками і широкосмуговою передачею даних. Це працюватиме близько до того, який працював на початку 3G. Невеликі швидкості, невелика місткість, що дає змогу провести телефонний дзвінок через месенджери або отримати доступ до інтернету на невеликій швидкості.

Технологія не працює в приміщенні. Також поки що технологія працює тільки на смартфонах з операційною системою Android. Ми в процесі технічного впровадження і запуску на операційній системі iOS від Apple. Сподіваюся, це станеться до Різдва.

Співпраця з Apple – це непросто, ми як країна не в першому пріоритеті для них. А під впровадження чи адаптацію технології їм треба виділити ресурси.

Ми вирішили не затримувати запуск, оскільки більшість клієнтів користуються смартфонами на Android.

Перспективи монетизації Direct-to-Cell

Direct-to-Cell буде безкоштовним для клієнтів. Він буде включатися в стандартну місячну абонплату. Наше бачення – рік надавати послугу безкоштовно і дивимося, як будуть розвиватися події в Україні з погляду воєнних ризиків. Було б непогано, якби ми надавали ці сервіси до кінця війни безкоштовно, але це бачення.

Деталі комерційної співпраці зі SpaceX ми не розголошуємо. Ми сплачуємо компанії за користування цим сервісом, але ціна не залежить від того, яка технологія запустилася – СМС чи дзвінки. Є покроковий план впровадження різних технологій. Він залежить і від налаштування наших мереж, і від розвитку супутникової мережі.

Зв'язок Direct-to-Cell працює з обмеженнями у прикордонних територіях, каже Комаров Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

У нас комерційні відносини зі SpaceX не на один рік. У комерційних організацій є декілька різних підходів до того, як комерціалізувати послуги. Один з можливих підходів в перспективі – додавати безкоштовно цю послугу тільки до більш дорогих тарифних планів. Це стимулюватиме якихось абонентів переходити на коштовніші плани.

Я вважаю, що буде якийсь прошарок клієнтів інших операторів, яким буде цікаво скористатися цим сервісом. Під час кожного блекауту в країні зростає попит на SIM-карти. Через два-три місяці стабільності запасну SIM-карту викидають.

Я дуже сподіваюся, що SIM-карта «Київстар» з послугою супутникового звʼязку може стати настільки важливою, що її не будуть викидати.

Розвиток супутникового звʼязку

З моменту підписання угоди зі SpaceX в грудні минулого року кількість супутників компанії виросла з 60 до 650. На порозі запуск супутників другого покоління з набагато більшою місткістю.

Технологія мобільної передачі даних через супутник вже працює. Вона вимкнена на рівні програмного забезпечення через маленьку місткість системи. Обмеження по місткості обумовлені двома речами – кількість супутників на орбіті у вашій зоні покриття і радіочастотний ресурс, який буде надавати цю технологію.

Як я бачу розвиток технології в горизонті наступного року – перехід від СМС до light-data. Деякі додатки будуть адаптовані під співпрацю з супутниковою мережею. Умовний WhatsApp у супутниковій мережі не буде підтягувати відео, але буде забезпечувати голосовий зв’язок і відправку повідомлень.

Direct-to-Cell у прифронтовій зоні

Технологія не працюватиме в зоні бойових дій. Лінія бойового зіткнення дуже динамічна. Робота зв’язку в цій частині країни дуже чутливе питання не тільки для нас, а й для SpaceX. Позиція – це цивільний сервіс, який працює в рамках підконтрольної території України.

Ще одне обмеження – прикордонні зони. На відстані приблизно 20-50 км до кордону рівень сигналу супутникової мережі буде суттєво знижуватись. Ми ще будемо тестувати як це працюватиме.

Така історія повʼязана з регуляторними обмеженнями. Ми і оператори за кордоном використовуємо один і той же спектр. Щоб не створювати завади для них, ми вимушені це робити.