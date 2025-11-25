Мобильный оператор «Киевстар» запустил спутниковую связь от компании SpaceX для абонентов на всей территории Украины. На данном этапе технология работает для текстовых сообщений, на следующих этапах компания планирует запустить телефонные звонки и доступ к интернету. Каковы первые результаты работы?

Сервисом Direct-to-Cell воспользовалось 196 000 абонентов «Киевстара» в первый день запуска, сказал во время презентации сервиса 24 ноября CEO мобильного оператора Александр Комаров. Это 0,9% абонентской базы компании.

Direct-to-Cell позволяет пользоваться мобильной связью там, где нет обычного покрытия, – пользователи могут получать сигнал от спутника. Соответствующее соглашение «Киевстар» подписал со SpaceX Илона Маска 30 декабря 2024 года.

Спустя 11 месяцев после этого компания запустила тестирование услуги для абонентов по всей территории Украины. «Это пока этап тестирования, поскольку нужно проверить, как технология взаимодействует с сетями других операторов», – говорит глава телеком-регулятора НКЭК Лилия Мален.

Как работает технология? Каковы ограничения для ее использования? И есть ли у «Киевстара» сценарии монетизации услуги? Главное из презентации Комарова.

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

Первые результаты запуска Direct-to-Cell

Необходимый для запуска такого сервиса регуляторный фреймворк создавался впервые в Европе.

В первый день в спутниковой сети зарегистрировалось около 200 000 абонентов. Это люди, которые были в ситуации, когда иного покрытия не было. Они уже отправили 16 000 СМС. Сервис доступен любому клиенту «Киевстара» с LTE-смартфоном.

Большинство крупных мировых телеком-групп настороженно относится к развитию спутниковых технологий. Причина – создание еще одной прослойки сетей. Позиция в «Киевстаре» – перспективы сотрудничества между наземными сетями и спутниковыми намного больше, чем бизнес-риски.

Потребление любых телеком-услуг существенно растет и будет расти еще больше из-за ИИ.

Зачем нужен Direct-to-Cell

Несмотря на все усилия и наши крупные инвестиции, технология LTE от «Киевстара» покрывает примерно 96,5% населения Украины. Но остаются эти 3,5%, у которых нет связи. Direct-to-Cell позволит человеку получить доступ к услугам связи в любой точке Украины на улице.

Также есть большая проблема со стабильностью энергоснабжения. За октябрь-ноябрь только в Киевской области не было света около 200 000 часов. Очень много проинвестировано в то, чтобы сеть работала, но покрытие время от времени исчезает. Direct-to-Cell дает еще одну возможность оставаться на связи.

Пока что с СМС, но в ближайшее время также и со звонками и широкополосной передачей данных. Это будет работать примерно так же, кто работал поначалу 3G. Небольшие скорости, небольшая емкость, что позволяет совершить телефонный звонок через мессенджеры или получить доступ к интернету на небольшой скорости.

Технология не работает в помещении. Также пока технология работает только на смартфонах с операционной системой Android. Мы в процессе технического внедрения и запуска в операционной системе iOS от Apple. Надеюсь, это произойдет до Рождества.

Сотрудничество с Apple – это непросто, мы как страна не в первом приоритете для них. А под введение или адаптацию технологии им нужно выделить ресурсы.

Мы решили не задерживать запуск, поскольку большинство клиентов пользуются смартфонами на Android.

Перспективы монетизации Direct-to-Cell

Direct-to-Cell будет бесплатным для клиентов. Его будут включать в стандартную месячную абонплату. Наше видение – год предоставлять услугу бесплатно и смотреть, как будут развиваться события в Украине с точки зрения военных рисков. Было бы неплохо, если б мы предоставляли эти сервисы до конца войны бесплатно. Но это видение.

Подробности коммерческого сотрудничества со SpaceX мы не разглашаем. Мы платим компании за использование этого сервиса, но цена не зависит от того, какая технология запустилась – СМС или звонки. Есть пошаговый план внедрения разных технологий. Он зависит и от настройки наших сетей, и от развития спутниковой сети.

Связь Direct-to-Cell работает с ограничениями на приграничных территориях, говорит Комаров. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

У нас коммерческие отношения со SpaceX не на один год. У коммерческих организаций есть несколько разных подходов к тому, как коммерциализировать услуги. Один из возможных подходов в перспективе – добавлять бесплатно эту услугу только в более дорогие тарифные планы. Это будет стимулировать каких-то абонентов переходить на более дорогие планы.

Я считаю, что будет какая-то прослойка клиентов других операторов, которой будет интересно воспользоваться этим сервисом. Во время каждого блэкаута в стране растет спрос на SIM-карты. Через два-три месяца стабильности запасную SIM-карту выбрасывают.

Я надеюсь, что SIM-карта «Киевстара» с услугой спутниковой связи может стать настолько важной, что ее выбрасывать не будут.

Развитие спутниковой связи

С момента подписания соглашения со SpaceX в декабре прошлого года количество спутников компании возросло с 60 до 650. На пороге запуск спутников второго поколения с гораздо большей емкостью.

Технология мобильной передачи данных через спутник уже работает. Она отключена на уровне программного обеспечения из-за небольшого объема системы. Ограничения емкости обусловлены двумя вещами: количеством спутников на орбите в вашей зоне покрытия и радиочастотным ресурсом, который будет предоставлять эту технологию.

Как я вижу развитие технологии в горизонте следующего года – переход от СМС к light-data. Некоторые приложения адаптируются к сотрудничеству со спутниковой сетью. Условный WhatsApp в спутниковой сети не будет подтягивать видео, но будет обеспечивать голосовую связь и отправку сообщений.

Direct-to-Cell в прифронтовой зоне

Технология не будет работать в зоне боевых действий. Линия боевого столкновения очень динамична. Работа связи в этой части страны – очень чувствительный вопрос не только для нас, но и для SpaceX. Позиция – это гражданский сервис, который работает в рамках подконтрольной территории Украины.

Еще одно ограничение – приграничные зоны. На расстоянии примерно 20–50 км до границы уровень сигнала спутниковой сети будет существенно снижаться. Мы еще будем тестировать, как это будет работать.

Такая история связана с регуляторными ограничениями. Мы и операторы за рубежом используем один и тот же спектр. Чтобы не создавать помехи для них, мы вынуждены это делать.