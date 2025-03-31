«Супермен» у руках ШІ. Як фейкові трейлери фільмів стали тіньовим YouTube-бізнесом кіностудій. Розбір Deadline

Фейкові трейлери, створені за допомогою штучного інтелекту, захопили YouTube і збирають мільярди переглядів, вводячи глядачів в оману. Студії отримують прибуток з відео, які порушують їхні авторські права, замість того щоб їх блокувати. Forbes Ukraine ереказує головне з розбору Deadline

Після виходу офіційного трейлера до фільму «Супермен» в мережі з’явився фейковий, створений за допомогою ШІ. У ньому присутні епізоди відео, які були показані ще в грудні. І це лише один із тисяч фейкових трейлерів, що заполонили YouTube за останні роки.

Більшість експертів легко впізнає штучність таких роликів, але для деяких глядачів вони майже не відрізняються від справжніх. У 2024 році навіть на французькому національному телебаченні помилились, показавши фейковий трейлер «Супермена» за кілька місяців до офіційного релізу. Режисер Джеймс Ґанн відповів на нього в соцмережах трьома емодзі, що блюють.

Журналісти Deadline пишуть, що бачили листування, в якому Warner Bros. Discovery заявляє про отримання монетизації з фейкових трейлерів «Супермена» та серіалу «Дім Дракона», Sony – з роликів «Людина-павук» і «Мисливець Крейвен», а Paramount – з підробленого «Гладіатор 2».

Замість того, щоб захищати авторські права, кілька голлівудських студій звернулися до YouTube з проханням, аби дохід від реклами з переглядів фейкових відео спрямовувався саме їм. Чому вони так роблять – невідомо, як і сума виручених коштів з такого перегляду. Всі великі студії відмовились коментувати ситуацію.

Акторська профспілка SAG-AFTRA називає це «гонитвою на дно». «Ми очікуємо, що партнери будуть захищати інтелектуальну власність так само агресивно, як ми – права наших членів», – йдеться в заяві профспілки.

Творці таких відео вважають, що допомагають просуванню фільмів. Скептики ж переконані, що це девальвує офіційні матеріали й шкодить сприйняттю самих стрічок. Фейкові трейлери створюють як заради розваги, так і з бізнесовою метою.

Режисер «Супермена» Джеймс Ґанн Фото Getty Images

Історія фейків на YouTube

Користувачі почали публікувати фейкові трейлери ще з моменту заснування YouTube у 2005 році. Одним із перших вірусних прикладів став вигаданий сиквел «Титаніка», у якому Джека Доусона, зіграного актором Леонардо ДіКапріо, знаходять у крижаному блоці й повертають до життя в сучасному Нью-Йорку – під ремікс пісні Селін Діон. У 2018 році трейлер оновив австралійський ютубер VJ4rawr2, якого вважають одним із «хрещених батьків» концепт-трейлерів. Його версія «Титанік 2: повернення Джека» (Titanic 2: Jack’s Back) набрала 53 млн переглядів до того, як її заблокувала студія 20th Century Fox.

VJ4rawr2, який не розкриває справжнього імені, починав як аматор. Але в 2015 році залишив роботу й зосередився на YouTube, де його відео набрали 393 млн переглядів. Він будує трейлер навколо центрального жарту, використовуючи монтаж і ШІ. Серед його робіт – уявна частина «Місія нездійсненна», де Том Круз біжить з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, і трейлер, у якому Маколей Калкін повертається в дім з «Один вдома», аби пред’явити родині претензії за дитячі травми.

Фейковий трейлер Бонда навіть обговорювали профільні кіновидання Variety та The Hollywood Reporter. Яскравим прикладом професіоналізації фейкових трейлерів є канал Screen Culture. Його заснував в Індії підприємець Нікхіл П. Чаудхарі, який захоплювався фільмами з дитинства. У 2018 році він створив канал, почавши з відео «Чендлер Бінг проти Шелдона Купера». Поступово його трейлери ставали все складнішими.

Президент Marvel Studios Кевін Файгі на презентації офіційного трейлеру «Фантастична четвірка: перші кроки». Фото Getty Images

ШІ-трейлери як спосіб заробітку

Спочатку Чаудхарі був проти використання ШІ, але згодом зрозумів, що без нього не конкуруватиме. На відміну від VJ4rawr2 чи KH Studio (556 млн переглядів), який створив ролик із ДіКапріо в «Грі в кальмара», Screen Culture фокусується на реальних франшизах і сиквелах. Вони змішують офіційні кадри з ШІ-зображеннями, створюючи трейлери, що виглядають майже як справжні. Команда з 12 монтажерів випускає до 12 відео щотижня.

За рік Screen Culture створив 23 версії трейлера «Фантастична четвірка: перші кроки». У лютому, під час анонімного пошуку на YouTube, два відео з каналу мали вищі позиції в результатах, ніж офіційний трейлер Marvel через просування алгоритмів. Screen Culture також мав відео для інших фільмів, використовуючи щонайменше шість ШІ-інструментів, серед яких Leonardo, Midjourney та ElevenLabs.

YouTube верифікував цей канал і тепер він має 1,4 млрд переглядів та 1,4 млн підписників. Втім, Чаудхарі не розкриває свої прибутки. VJ4rawr2 каже, що це перша людина, яка серйозно поставилася до жанру фан-трейлерів і побудувала команду.

Назви відео Чаудхарі не містять «official» чи «concept trailer». Він використовує заголовки «new» або «first». Але він уточнює в описі, що відео неофіційне, і каже, що це сприяє студіям.

Студії реагують на порушення вибірково: приблизно 90% з 2700 відео залишаються безкарними, каже Чаудхарі. У 2023 році Warner Bros. Discovery заблокувала одне відео «Фуріоза: Сага про Шаленого Макса», але інші – ні. Amazon надіслав лист з проханням видалити фейковий трейлер «Хлопаків», але не повторив цього в інших випадках.

Студії стежать за переглядами трейлерів в надії, що це перетвориться на продаж квитків. Але публічно вони спостерігають за ШІ-відео, попри гучні заяви керівників, зокрема гендиректора The Walt Disney Company Боба Айгера, про необхідність захищати інтелектуальну власність. Втім, Motion Picture Association відмовилась коментувати ситуацію із монетизацією ШІ-трейлерів.