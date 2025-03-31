«Супермен» в руках ИИ. Как фейковые трейлеры фильмов с миллиардными просмотрами стали теневым YouTube-бизнесом киностудий. Разбор Deadline

Фейковые трейлеры, созданные с помощью искусственного интеллекта, захватили YouTube и собирают миллиарды просмотров, вводя зрителей в заблуждение. Студии получают прибыль с видео, нарушающих их авторские права, вместо того чтобы их блокировать. Forbes Ukraine пересказывает главное с разбора Deadline

После выхода официального трейлера к фильму «Супермен» в сети появился фейковый, созданный с помощью ИИ. В нем присутствуют эпизоды видео, показанные еще в декабре. И это лишь один из тысяч фейковых трейлеров, заполонивших YouTube за последние годы.

Большинство экспертов легко узнают искусственность таких роликов, но для некоторых зрителей те почти не отличаются от настоящих. В 2024 году даже на французском национальном телевидении ошиблись, показав фейковый трейлер «Супермена» за несколько месяцев до официального релиза. Режиссер Джеймс Ганн ответил на него в соцсетях тремя блюющими эмодзи.

Журналисты Deadline пишут, что видели переписку, в которой Warner Bros. Discovery заявляет о получении монетизации с фейковых трейлеров «Супермена» и сериала «Дом Дракона», Sony – с роликов «Человек-паук» и «Охотник Крейвен», а Paramount – с поддельного «Гладиатора 2».

Вместо того чтобы защищать авторские права, несколько голливудских студий обратились к YouTube с просьбой, чтобы доход от рекламы с просмотров фейковых видео направлялся именно им. Почему они так поступают – неизвестно, как и сумма вырученных средств из такого пересмотра. Все большие студии отказались комментировать ситуацию.

Актерский профсоюз SAG-AFTRA называет это «гонкой ко дну». «Мы ожидаем, что партнеры будут защищать интеллектуальную собственность так же агрессивно, как мы – права наших членов», – говорится в заявлении профсоюза.

Создатели таких видео считают, что помогают продвижению фильмов. Скептики же убеждены, что это девальвирует официальные материалы и вредит восприятию лент. Фейковые трейлеры создают как ради развлечения, так и с бизнесовой целью.

Режисер «Супермена» Джеймс Ганн Фото Getty Images

История фейков на YouTube

Пользователи начали публиковать фейковые трейлеры с момента основания YouTube в 2005 году. Одним из первых вирусных примеров стал вымышленный сиквел «Титаника», в котором Джека Доусона, сыгранного актером Леонардо ДиКаприо, находят в ледяном блоке и возвращают к жизни в современном Нью-Йорке – под ремикс песни Селин Дион. В 2018 году трейлер обновил австралийский ютубер VJ4rawr2, считающийся одним из «крестных родителей» концепт-трейлеров. Его версия «Титаник 2: возвращение Джека» (Titanic 2: Jack's Back) набрала 53 млн просмотров до того, как ее заблокировала студия 20th Century Fox.

VJ4rawr2, который не раскрывает настоящего имени, начинал как любитель. Но в 2015 году оставил работу и сосредоточился на YouTube, где его видео набрали 393 млн просмотров. Он строит трейлер вокруг центральной шутки, используя монтаж и ИИ. Среди его работ – вымышленная часть «Миссия невыполнима», где Том Круз бежит из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и трейлер, в котором Маколей Калкин возвращается в дом из «Один дома», чтобы предъявить семье претензии за детские травмы.

Фейковый трейлер «Бонда» даже обсуждали профильные киноиздания Variety и The Hollywood Reporter. Ярким примером профессионализации фейковых трейлеров является канал Screen Culture. Его основал в Индии предприниматель Никхилл П. Чаудхари, который увлекался фильмами с детства. В 2018 году он создал канал, начав с видео «Чендлер Бинг против Шелдона Купера». Постепенно его трейлеры становились все более сложными.

Президент Marvel Studios Кевин Файги на презентации официального трейлера «Фантастическая четверка: первые шаги». Фото Getty Images

ИИ-трейлеры как способ заработка

Сначала Чаудхари был против использования ИИ, но со временем понял, что без него не будет конкурировать. В отличие от VJ4rawr2 или KH Studio (556 млн просмотров), создавшего ролик с ДиКаприо в «Игре в кальмаре», Screen Culture фокусируется на реальных франшизах и сиквелах. Они смешивают официальные кадры с ИИ-изображениями, создавая трейлеры, которые выглядят почти как подлинные. Команда из 12 монтажеров выпускает до 12 видео еженедельно.

Через год Screen Culture создал 23 версии трейлера «Фантастическая четверка: первые шаги». В феврале, во время анонимного поиска на YouTube, два видео с канала имели более высокие позиции в результатах, чем официальный трейлер Marvel из-за продвижения алгоритмов. Screen Culture также имел видео для других фильмов, используя не менее шести ИИ-инструментов, среди которых Leonardo, Midjourney и ElevenLabs.

YouTube верифицировал этот канал, и теперь у него 1,4 млрд просмотров и 1,4 млн подписчиков. Впрочем, Чаудхари не раскрывает своих доходов. VJ4rawr2 говорит, что это первый человек, который серьезно отнесся к жанру фан-трейлеров и построил команду.

Названия видео Чаудхари не содержат «official» или «concept trailer». Он использует в заголовках «new» или «first». Но он уточняет в описании, что видео неофициальное, и говорит, что это содействует студиям.

Студии реагируют на нарушения избирательно: примерно 90% из 2700 видео остаются безнаказанными, говорит Чаудхари. В 2023 году Warner Bros. Discovery заблокировала одно видео «Фуриоза: Сага о Безумном Максе», но другие – нет. Amazon направил письмо с просьбой удалить фейковый трейлер «Пацанов», но не повторил этого в других случаях.

Студии следят за просмотрами трейлеров в надежде, что это превратится в продажу билетов. Но публично они наблюдают за ИИ-видео, несмотря на громкие заявления руководителей, в том числе гендиректора The Walt Disney Company Боба Айгера, о необходимости защищать интеллектуальную собственность. Впрочем, Ассоциация кинокомпаний отказалась комментировать ситуацию с монетизацией ИИ-трейлеров.