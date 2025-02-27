Тренд на укрупнення. Чи стане консолідація бізнесу двигуном української ІТ-індустрії? Розповідає CEO «Львівського ІТ Кластера» Степан Веселовський

Ринок M&A в Україні зростає, а малий і середній бізнес дедалі частіше шукають партнерів для об’єднання. Чи визначить ця тенденція майбутнє української ІТ-індустрії? Розповідає СEO «Львівського ІТ Кластера» Степан Веселовський

Краще будь-яких слів працюють факти: хоча ми лише зараз офіційно анонсували запуск M&A-офісу, насправді вже ведемо трьох клієнтів. Це не означає, що найближчим часом ми зможемо оголосити про три угоди. Важливо інше: ІТ-індустрія жива попри повномасштабне вторгнення та всі похідні виклики, як от питання бронювання та виїзду за кордон.

Львівський ІТ Кластер об’єднує понад 300 компаній різного розміру: одні хочуть купувати, інші — бути придбаними. І справа не лише в екзитах — ми живемо в епоху викликів. Це питання не тільки України, а й глобальної конʼюнктури, адже постпандемічна ера знову змінила правила гри для індустрії.

Якщо три роки тому ринок шукав виконавців, а сервісні компанії готові були наймати людей за будь-які гроші, то сьогодні ситуація інакша: клієнта треба знайти, переконати й вчасно виконати замовлення. Малим гравцям важко працювати в таких умовах, тому спостерігаємо тренд на укрупнення. І це один із наших клієнтів. Що я маю на увазі?

Тренд на укрупнення

Уявімо компанію на 50–100 людей, де СЕО вміє якісно організовувати процеси й виконувати завдання. У 2024 році продавати складно, а з України — ще важче. Найпростіший варіант — найняти sales-менеджера в Європі чи США з річною зарплатою $100 000–200 000 і чекати результату. Проте найчастіше він не виправдовує очікувань.

Рішення — пошук стратегічного покупця: більшої компанії з розвиненими продажами, сильною присутністю на зовнішніх ринках і спеціалістами в різних країнах, які шукають клієнтів. Запит на такі угоди є. Малий і середній бізнес готовий обʼєднуватися, щоб отримати доступ до ринків і досвіду.

Оскільки обсяг замовлень обмежений, его власника відступає на другий план, поступаючись місцем цілі — зберегти чи масштабувати бізнес. Менші компанії можуть приєднатися до групи, продатися повністю або знайти інші варіанти. Багато угод залишаються поза увагою медіа через масштаби чи небажання розголосу, але ми їх фіксуємо.

У великих гравців свої пріоритети

Перший — купувати досвід. В епоху штучного інтелекту інколи простіше придбати команду з експертизою, ніж будувати все з нуля.

Другий — вихід на нові ринки. Український бізнес активно диверсифікує ризики: відкриває офіси в Польщі, Румунії, Латинській Америці та замість створення нових команд поглинає малі й середні компанії. Достатньо подивитися на українську сервісну ІТ-компанію Intellias, яка у 2024 році закрила дві угоди.

Зараз ми зосереджені на українському ринку, але плануємо вийти на європейський, щоб допомагати українським компаніям з M&A. Досвіду вистачає: вже багато років досліджуємо ринки Польщі та Центрально-Східної Європи.

Підготуватися до можливого M&A

Є й третій тип клієнтів — хто хоче бути готовим до потенційної M&A угоди. Іншими словами, ми структуруємо бізнес і готуємо його до можливого злиття чи поглинання: проводимо аудит, оформлюємо необхідні документи, закриваємо юридичні питання. У підсумку покупець отримує не хаотичний бізнес, який потрібно ще вивчати, а систематизовану компанію, готову до угоди.

Це суттєво економить час: лише аудит може зайняти від чотирьох тижнів до кількох місяців, а інші процеси — ще довше. Завчасна підготовка скорочує терміни угоди й робить компанію привабливішою серед інших претендентів. Покупець швидше обере бізнес, який вже готовий до інтеграції.

Для власників, які ніколи не продавали бізнес, цей процес — суцільна невідомість: оцінка вартості, формування ціни, юридичне оформлення угоди та передача активів. Це складний виклик, і ми допомагаємо його подолати.

Попри повномасштабне вторгнення, ринок M&A в Україні залишається активним, із десятками угод на рік. На ньому вже є кілька гравців, і ми готові конкурувати, маючи перевагу саме в технологічному секторі.

Для Кластера це логічний етап розвитку. Ми роками працюємо напряму з компаніями, надаючи юридичні, фінансові послуги, допомагаючи виходити на нові ринки та обмінюватися досвідом. Також ми регулярно проводимо дослідження — як загальноукраїнські, так і локальні.

M&A — це наш наступний крок у реалізації накопиченого досвіду, але далеко не останній. У майбутньому ми плануємо запустити власний Equity Fund для інвестування в український ринок. Думаю, цей анонс теж незабаром пролунає.