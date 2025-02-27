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Тренд на укрупнение. Станет ли консолидация бизнеса двигателем украинской ІТ-индустрии? Рассказывает CEO «Львовского ІТ Кластера» Степан Веселовский

Степан Веселовский /пресс-служба Львовского ІТ Кластера
Степан Веселовский
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Рынок M&A в Украине растет, а малый и средний бизнес все чаще ищут партнеров по объединению. Определит ли эта тенденция будущее украинской ІТ-индустрии? Рассказывает СEO «Львовского ІТ Кластера» Степан Веселовский.

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Лучше любых слов работают факты: хотя мы только сейчас официально анонсировали запуск M&A-офиса, на самом деле уже ведем трех клиентов. Это не означает, что в ближайшее время сможем объявить о трех соглашениях. Важно другое: ІТ-индустрия жива несмотря на полномасштабное вторжение и все сопутствующие вызовы, такие как вопросы бронирования и выезда за границу.

«Львовский ІТ Кластер» объединяет более 300 компаний разного размера: одни хотят покупать, другие – быть приобретенными. И дело не только в экзитах, мы живем в эпоху вызовов. Это вопрос не только Украины, но и глобальной конъюнктуры, ведь постпандемическая эра снова изменила правила игры для индустрии.

Если три года назад рынок искал исполнителей, а сервисные компании готовы были нанимать людей за любые деньги, то сегодня ситуация иная: клиента нужно найти, убедить и выполнить заказ. Малым игрокам тяжело работать в таких условиях, поэтому наблюдаем тренд на укрупнение. И это один из наших клиентов. Что я имею в виду?

Тренд на укрупнение

Представим компанию на 50–100 человек, где СЕО умеет качественно организовывать процессы и выполнять задачи. В 2024 году продавать сложно, а из Украины еще труднее. Самый простой вариант – нанять sales-менеджера в Европе или США с годовой зарплатой $100 000–200 000 и ждать результата. Однако чаще всего он не оправдывает ожиданий.

Решение – поиск стратегического покупателя: большей компании с развитыми продажами, значимым присутствием на внешних рынках и специалистами в разных странах, ищущих клиентов. Запрос на такие сделки есть. Малый и средний бизнес готовы объединяться, чтобы получить доступ к рынкам и опыту.

Поскольку объем заказов ограничен, эго владельца отступает на второй план, уступая место цели – сохранить или масштабировать бизнес. Меньшие компании могут присоединиться к группе, продаться полностью или найти другие варианты. Многие сделки остаются без внимания медиа из-за масштабов или нежелания огласки, но мы их фиксируем.

У больших игроков свои приоритеты

Первый – покупать опыт. В эпоху искусственного интеллекта иногда проще приобрести команду с экспертизой, чем строить все с нуля.

Второй – выход на новые рынки. Украинский бизнес активно диверсифицирует риски: открывает офисы в Польше, Румынии, Латинской Америке и вместо создания новых команд поглощает малые и средние компании. Достаточно посмотреть на украинскую сервисную ІТ-компанию Intellias, которая в 2024 году закрыла две сделки.

Сейчас мы сосредоточены на украинском рынке, но планируем выйти на европейский, чтобы помогать украинским компаниям M&A. Опыта достаточно: уже много лет исследуем рынки Польши и Центрально-Восточной Европы.

Подготовиться к возможному M&A

Есть и третий тип клиентов – кто хочет быть готов к потенциальному M&A соглашению. Другими словами, мы структурируем бизнес и готовим его к возможному слиянию или поглощению: проводим аудит, оформляем необходимые документы, закрываем юридические вопросы. В результате покупатель получает не хаотичный бизнес, который нужно еще изучать, а систематизированную компанию, подготовленную к сделке.

Это существенно экономит время: только аудит может занять от четырех недель до нескольких месяцев, а другие процессы еще дольше. Заблаговременная подготовка сокращает сроки сделки и делает компанию более привлекательной среди других претендентов. Покупатель скорее выберет бизнес, готовый к интеграции.

Для владельцев, никогда не продающих бизнес, этот процесс – сплошная неизвестность: оценка стоимости, формирование цены, юридическое оформление сделки и передача активов. Это сложный вызов, и мы помогаем его преодолеть.

Несмотря на полномасштабное вторжение, рынок M&A в Украине остается активным с десятками сделок в год. На нем уже несколько игроков, и мы готовы конкурировать, имея преимущество именно в технологическом секторе.

Для Кластера это логический этап развития. Мы работаем годами напрямую с компаниями, предоставляя юридические, финансовые услуги, помогая выходить на новые рынки и обмениваться опытом. Также мы регулярно проводим исследования как общеукраинские, так и локальные.

M&A – наш следующий шаг в реализации накопленного опыта, но далеко не последний. В будущем мы планируем запустить свой Equity Fund для инвестирования в украинский рынок. Думаю, этот анонс тоже скоро прозвучит.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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