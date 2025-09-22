Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Крупная IT-компания Luxoft полностью сольется с материнской DXC Technology, узнал Forbes Ukraine. Почему и приведет ли это к сокращениям?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

скорочення в Luxoft /коллаж Анастасия Савеленко

DXC Luxoft с 3000 сотрудников в Украине готовится к полному слиянию с материнской DXC Technology. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:25 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:25

В американской IT-компании DXC Technology продолжается глобальная реструктуризация. Цель – сократить расходы и усилить фокус на прибыльных направлениях. Это отразится и на украинском офисе компании Luxoft, где работает 3000 специалистов. Что известно?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні