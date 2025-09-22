Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:25 хвилин
В американской IT-компании DXC Technology продолжается глобальная реструктуризация. Цель – сократить расходы и усилить фокус на прибыльных направлениях. Это отразится и на украинском офисе компании Luxoft, где работает 3000 специалистов. Что известно?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.