План перемоги. Дослідник лідерства Роман Бондар поговорив із 30 CEO успішних компаній та вивів нову формулу якостей антикризового керівника. Ось її п'ять складових

Кожен лідер зобовʼязаний створити власне «кунг-фу», що відповідає духові часу та викликам. Керівний директор Korn Ferry Ukraine та дослідник лідерства Роман Бондар поговорив із 30 СЕО ефективних компаній, щоб зрозуміти, які пріоритети лідера визначають успіх організацій у 2024 році.

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Які якості визначають ефективного лідера? Успіх залежить від контексту, зміни у світі впливають на способи досягнення цілей. Мусимо постійно перевинаходити формулу лідерства.

Ми поговорили із 30 керівниками успішних компаній про складники рішень, що прискорюють бізнес у часи важких випробувань. Вийшла актуальна інструкція з антикризового лідерства.

Інвестуй в ясність

Команда очікує від лідера чіткої комунікації та плану перемоги, не тільки виживання. Місія та цінності більше не формальність – вони прямо впливають на корпоративну культуру, залученість та ефективність команди.

Детально описане сенсове ядро – визначальний фактор життєздатності. Це маяк, що надсилає чіткий сигнал ринку про компанію.

Цінність підходу доведено досвідом компаній, які побудували сильний бренд – лавмарки. Результат – збільшення воронки рекрутингу, зниження плинності кадрів та більша віддача від команди.

Важливі й внутрішні комунікації. CEO та менеджмент повинні постійно пояснювати, куди рухається компанія, як досягатимуться цілі. Результат – відсутність страху, високий рівень енергії та мотивації в колективі.

Людиноцентричність і турбота

Добре серце та емпатія – обовʼязкові характеристики лідера. Стрес зношує людей, знижуючи їхній потенціал, креативність і результативність. А ментальне напруження та особисті обставини під час війни прискорюють вигорання та загострюють хронічні захворювання.

Лідер повинен проявляти турботу щоденно і максимально. Індивідуальний підхід і сприйнятливість до обставин підтримують колектив під час важких випробувань.

Зросла й важливість зіграності колективів і глибокого знання компанії. Що довше людина в колективі, то менше трансакційних витрат.

Безперервне вдосконалення

Готовність до катастрофи – нова обов’язкова звичка. Очікування найгірших сценаріїв і надія на краще – принцип, навколо якого будується організаційна стійкість.

Важливий фокус на постійний розвиток лідерства, вдосконалення управлінських практик, моделей ухвалення рішень, бізнес-процесів і ланцюжків створення цінності.

Досвід та знання, які відрізняють вас від конкурентів, виходять на перший план.

Ефективність має доповнитися продуктивністю. Шукайте можливості робити більше з наявними ресурсами. Для цього лідер має стимулювати інновації та інвестувати в капітал навичок.

Адаптація та гнучкість

Невизначеність – супутник бізнесу в Україні. Довоєнний досвід мало релевантний. Аналітика і прогнози мають високий рівень невідповідності та відхилень.

Вихід – створювати гнучку організацію, здатну навчатися на помилках. Змінюватися під впливом зворотного звʼязку та рефлексії. Це вимагає інвестицій у культуру та командну роботу.

Щоб проявляти ініціативу та експериментувати, в команді мають бути довіра та підтримка керівництва. Лідер повинен створювати психологічну безпеку – це стимулюватиме допитливість та культуру експерименту.

Дисципліна в досягненні результату

Особлива проблема кожного лідера – вигорання та супутні ефекти: втома, страх, зневіра та образи. Недооцінювання цих факторів поширює імітацію та байдужість, які послаблюють компанію.

CEO на особистому прикладі має показувати ставлення до роботи.

Дисципліна досягнень вимагає фокусу на системі управління цілями. Залучайте команду до визначення досяжних параметрів результату: вона має вірити в реальність реалізації плану. Спільно обговорюйте досягнення і дозволяйте коригувати цілі за зміни контексту чи появи нових ризиків.

Хоча ідеальної формули лідерства не існує, кожен лідер зобовʼязаний створити власне «кунг-фу», що відповідає духові часу та викликам. Лідерство – це щоденна практика. Глибокий фокус на людях, ясності цілей і дисципліна в їх досягненні дозволяє створити високоефективну команду.

Майбутнє за лідерами, що не бояться адаптуватися, готові вчитися та інвестувати в розвиток команди.