План победы. Исследователь лидерства Роман Бондарь побеседовал с 30 CEO успешных компаний и вывел новую формулу качеств антикризисного руководителя. Вот ее пять составляющих

Каждый лидер обязан создать собственное «кунг-фу», соответствующее духу времени и вызовам. Управляющий директор Korn Ferry Ukraine и исследователь лидерства Роман Бондарь поговорил с 30 СЕО эффективных компаний, чтобы понять, какие приоритеты лидера определяют успех организаций в 2024 году.

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или подробный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Какие качества определяют эффективного лидера? Успех зависит от контекста, перемены в мире влияют на способы достижения целей. Приходится постоянно вновь изобретать формулу лидерства.

Мы побеседовали с 30 руководителями успешных компаний о составляющих решений, ускоряющих бизнес во время тяжелых испытаний. Вышла актуальная инструкция по антикризисному лидерству.

Инвестируй в ясность

Команда ждет от лидера четкой коммуникации и плана победы, не только выживания. Миссия и ценности больше не формальность – они оказывают прямое воздействие на корпоративную культуру, вовлеченность и эффективность команды.

Подробно описанное смысловое ядро – определяющий фактор жизнеспособности. Это маяк, посылающий четкий сигнал рынку о компании.

Ценность подхода доказана опытом компаний, построивших сильный бренд – лавмарки. Результат – увеличение воронки рекрутинга, снижение текучести кадров и большая отдача команды.

Важны и внутренние коммуникации. CEO и менеджмент должны постоянно объяснять, куда движется компания, как будут достигаться цели.

Человекоцентричность и забота

Доброе сердце и эмпатия – обязательные характеристики лидера. Стресс изнашивает людей, снижая их потенциал, креативность и результативность. А ментальное напряжение и личные обстоятельства в ходе войны ускоряют выгорание и обостряют хронические заболевания.

Лидер должен проявлять заботу ежедневно и максимально. Индивидуальный подход и восприимчивость к обстоятельствам поддерживают коллектив во времена трудных испытаний.

Возросла и значимость сыгранности коллективов и глубокого знания компании. Чем дольше человек в коллективе, тем меньше трансакционных издержек.

Непрерывное совершенствование

Готовность к катастрофе – новая обязательная привычка.

Важен фокус на постоянное развитие лидерства, усовершенствование управленческих практик, моделей принятия решений, бизнес-процессов и цепочек создания ценности.

Опыт и знания, отличающие вас от конкурентов, выходят на первый план.

Эффективность должна дополниться производительностью. Ищите возможности делать больше с имеющимися ресурсами. Для этого лидер должен стимулировать инновации и инвестировать в капитал навыков.

Адаптация и гибкость

Неопределенность – спутник бизнеса в Украине. Довоенный опыт мало релевантен. Аналитика и прогнозы обладают высоким уровнем несоответствия и отклонений.

Выход – создавать гибкую компанию, способную учиться на ошибках. Меняться под влиянием обратной связи и рефлексии. Это требует инвестиций в культуру и командную работу.

Чтобы проявлять инициативу и экспериментировать, команда должна пользоваться доверием и иметь поддержку руководства. Лидер должен создавать психологическую безопасность – это будет стимулировать любознательность и культуру эксперимента.

Дисциплина в достижении результата

Особая проблема каждого лидера – выгорание и сопутствующие эффекты: усталость, страх, уныние и обиды. Недооценка этих факторов распространяет имитацию и безразличие, которые ослабляют компанию.

CEO на личном примере должен показывать отношение к работе.

Дисциплина достижений требует фокуса на системе управления целями. Привлекайте команду к определению достижимых параметров результата: она должна верить в реальность реализации плана. Совместно обсуждайте достижения и позволяйте корректировать цели при изменении контекста или появлении новых рисков.

Хотя идеальной формулы лидерства не существует, каждый лидер обязан создать собственное «кунг-фу», соответствующее духу времени и вызовам. Лидерство – это ежедневная практика. Глубокий фокус на людях, ясность целей и дисциплина в их достижении позволяет создать высокоэффективную команду.

Будущее за лидерами, которые не боятся адаптироваться, готовы учиться и инвестировать в развитие команды.