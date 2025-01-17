Помер творець «Твін Пікс» і «Малголланд-драйв». Скільки заробили всі фільми Девіда Лінча та який слід залишили в кіноіндустрії

Культовий американський режисер Девід Лінч пішов із життя 16 січня 2025 року у віці 78-ми. Про смерть режисера повідомила родина, не надавши подробиць. У 2024-му Лінч розповів, що після багатьох років куріння у нього розвинулася емфізема легенів. Попри хворобу, він продовжував знімати. Яким був його творчий шлях?

Девід Лінч розпочав карʼєру в 1960-х зі створення експериментальних короткометражок. Його перший повнометражний фільм «Голова-гумка» у стилі сюрреалізму заробив $7 млн у прокаті та був визнаний класикою американського кінематографа. Інші роботи, зокрема стрічки «Синій оксамит» і «Малголланд-драйв» та культовий серіал «Твін Пікс», зібрали численні нагороди.

У 1990 році Лінча нагородили «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю за стрічку «Дикі серцем».

Митця тричі номінували на премію «Оскар» за найкращу режисуру, а у 2019-му він отримав почесний «Оскар» за видатні досягнення в кіно.

Окрім кінематографії, митець займався живописом, малював комікси, випускав музичні альбоми, створював прогнози погоди на YouTube та навіть відкрив нічний клуб у Парижі.

У 2024 році Лінч розповів, що багаторічне куріння призвело до розвитку емфіземи легенів. Через ризик ускладнень Лінч максимально обмежив контакти із зовнішнім світом, боячись інфікування COVID-19: навіть незначна застуда могла мати серйозні наслідки для його здоров’я. «Я ледве можу пройти через кімнату [без додаткового кисню]», – ділився режисер.